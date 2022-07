Komnas HAM Selidiki Kasus Penembakan Brigadir J, Said Didu: Hasilnya Bisa Diduga, Seperti KM 50 Tak Ada Pelanggaran HAM

ERA.id - Mantan Staf Menteri BUMN Said Didu menyindir Komnas HAM yang mengaku memiliki pengalaman penyelidikan kasus seperti peristiwa penembakan Brigadir J beberapa waktu lalu.



Said Didu menyebut hasil penyelidikan Komnas HAM sudah bisa ditebak, akan seperti kasus tewasnya 6 anggota laskar FPI di KM 50 yang menyatakan tidak ada pelanggaran HAM.



"Hasilnya sdh bisa diduga - seperti kasus KM-50 - tdk ada pelanggaran HAM. Ini pengalaman Komnas HAM yg dimaksud ?" kata Said Didu melalui akun Twitternya pada Selasa (19/7/2022).



