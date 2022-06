Demi Terlihat Awet Muda, Kim Kardashian Akui Bakal Rela Makan Kotoran Manusia

ERA.id - Kim Kardashian kembali mengejutkan dengan pernyataan yang rela melakukan apa saja demi terlihat awet muda. Ia dengan gamblang menyatakan akan rela makan kotoran manusia, jika memang hal itu bisa membuatnya terlihat awet muda.



"Saya akan coba apa saja. Jika ada yang memberi tahu saya bahwa makan kotoran manusia setiap hari akan membuat saya terlihat muda, mungkin saja saya akan mencobanya," kata Kim Kardashian pada New York Times.



Pernyataan Kim Kardashian tersebut diucapkannya saat peluncuran produk skin care terbarunya di brandnya, SKKN by Kim. Sontak pernyataan itu sempat membuat geger karena banyak yang mengira kemungkinan ada kotoran dalam produk skin care terbaru Kim. Namun, New York Times sudah menegaskan tidak ada kandungan kotoran di produk SKKN by Kim.



