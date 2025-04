Lebaran Lewat Dua Pekan, Harga Cabai di Bandung Masih Tinggi Nyaris Tiga Kali Lipat Harga Normal

ERA.id - Dua pekan seusai lebaran Idulfitri 2025, harga sejumlah komoditas termasuk cabai rawit merah di Pasar Kosambi, Kota Bandung masih tinggi.

Salah satu pedagang sayuran di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Elli (56) mengatakan harga cabai rawit merah masih tergolong tinggi, walaupun sudah mengalami penurunan.

Saat ini, ia menjual cabai rawit merah Rp120 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp150 ribu per kilogram. Menurutnya, harga normal cabai rawit merah dijual dengan harga Rp50 ribu per kilogram.

"Harga cabai rawit merah sekarang Rp120 ribu per kilogram, sebelumnya Rp150 ribu per kilogram. Normalnya Rp50 ribu per kilogram," kata Elli di Pasar Kosambi, Kota Bandung, Senin (14/4/2025).

Ia menambahkan harga cabai merah dari yang sebelumnya Rp100 ribu rupiah kini menjadi 60 ribu per kilogram. Kemudian, harga cabai keriting dari Rp100 ribu menjadi Rp70 ribu per kilogramnya.

"Cabai merah dan cabai keriting udah turun tapi harganya masih lumayan tinggi," kata dia menambahkan.

Kendati harga komoditas cabai mengalami penurunan, Elli mengaku omzet penjualan masih sedikit. Sebab, banyak pembeli masih mengeluhkan harga komoditas cabai masih tergolong mahal dan belum ke harga normal.

"Pembeli masih sedikit karena mereka masih ngeluh harga cabai mahal," ujarnya.

Dengan demikian, ia berharap kepada pemerintah agar segera menstabilkan harga komoditas cabai berbagai jenis.

"Harapannya pemerintah bisa menstabilkan harga di pasaran," tuturnya.