Momen Menantu Jokowi Bobby Dilempari Batu karena Gusur THM di Sumut

ERA.id - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution bersama unsur Forkopimda Sumut dilempari batu saat membongkar gedung tempat hiburan malam (THM) berupa diskotek yang disinyalir menjadi sarang narkoba.

"Langsung, langsung," seru Bobby kepada petugas yang menaiki satu unit ekscavator sambil menunjuk arah gedung Diskotek Marcopolo di Jalan Seipetani, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis kemarin.

Bobby cs memang dilawan oleh ratusan pemuda di depan lokasi Diskotek Marcopolo. Mereka menghalangi pembongkoran itu. Namun, mereka berujung dipukul mundur oleh tim gabungan TNI/Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam momen itu, Bobby sempat memeriksa sekitar lokasi diskotek disinyalir selama ini menjadi tempat mengkonsumsi narkoba dan dijaga ketat oleh ormas Grib Jaya.

"Memang secara legalitas, tempat yang akan kita lakukan eksekusi memang tidak ada (izinnya). Baik izin bangunan, izin tempat hiburan malam dari pemerintah provinsi juga tak pernah kita keluarkan," jelas Bobby kepada awak media di lokasi.

Gubernur memastikan, pembongkaran ini sebagai tindak lanjut laporan keresahan masyarakat.

"Ditambah lagi tadi info dari Pak Kapolda (Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto), ada kegiatan jual beli narkoba di dalam bangunan yang mau kita hancurkan,” tegas dia.

Bobby juga mengingatkan seluruh kepala daerah se-Sumatera Utara agar mencabut izin THM yang ketahuan transaksi narkoba dari kepolisian.

Pembongkaran gedung diskotek di waktu yang bersamaan juga dilakukan terhadap Diskotek Blue Star di Jalan Binjai, Emplasmen Kwala Mencirim, Kecamatan Seibingai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Terakhir, Bobby membantah bahwa gedung Diskotek Marcopolo ini merupakan markas Grib Jaya wilayah Sumatera Utara. Bobby menegaskan, hal tersebut merupakan dalih mengelabui seolah-olah tidak ada aktivitas hiburan malam.

“Nggak ada? Semua kegiatannya sudah tahu, ada buktinya. Ada alat DJ (disk jockey), ada speaker-speaker. Belum tahu kita ada kantor (ormas, red) yang ada alat DJ-nya. Belum pernah ketemu, kecuali tempat hiburan malam," sebut Bobby.