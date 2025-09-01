Damar Sagara Sindir Affan yang Tewas Dilindas Brimob, Pas Diserang, Bapaknya Minta Maaf

ERA.id - Viral video Damar Sagara yang tanpa empati mengomentari insiden tewasnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas rantis Brimob. Bukannya mendoakan, dia malah menyalahkan korban.

Damar juga menyebut Affan 'g*blok' sebab ikut berdemonstrasi dalam aksi demo di Jakarta pada Kamis 28 Agustus 2025. Padahal, Affan saat itu hanya mengantarkan makanan kepada konsumen.

"Bodo, jalan dia emang mati di umur 21 tahun. Ngapain ikutan, kan aing masih hidup sampai sekarang. Ngapain sih, g*blok," kata Damar dalam video yang beredar.

Mendengar itu, publik marah dan kecewa. Satu per satu, netizen di media sosial menguliti sosok Damar dan mendesaknya untuk meminta maaf.

Anehnya, saat diserang bertubi-tubi, Damar malah membawa bapaknya yang sakit untuk mewakili permintaan maafnya. "Saya atas nama orang tua dari Damar Sagara, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas ucapannya yang memang direkam sampai tersebar, mohon maaf sebesar-besarnya. Juga kepada SMA Taruna Bakti, anak saya sudah tidak sekolah lagi di sana. Sudah pindah," kata ayah Damar dengan suara bergetar.

"Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak," imbuhnya sebagaimana dikutip dari video yang diunggah akun Twitter @berlambat pada Minggu 31 Agustus 2025.