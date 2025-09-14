Kronologi Ledakan Tabung Gas di Cianjur, Tiga Orang Alami Luka

ERA.id - Sedikitnya tiga orang mengalami luka bakar akibat ledakan tabung gas di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Jawa Barat. Insiden ini diselidiki langsung oleh Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat.

Kanitreskrim Polsek Cianjur Ipda Radhika menjelaskan kronologi awal kejadian ini berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi. Saksi menyebut sempat mencium bau menyengat dari tabung gas yang tidak berfungsi di kediaman Agus Susilo (49).

"Kami sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara dan meminta keterangan saksi warga sekitar yang sempat mencium bau gas sebelum tiga orang terdiri dari suami, istri dan mertuanya terbakar akibat sambaran api," kata Radhika, dikutip Antara, Minggu (14/9/2025).

Pemilik rumah sekaligus korban pun memutuskan untuk menukar tabung gas yang bocor itu. Namun setelah menukar gas dengan yang baru, Agus disebut langsung menyalakan kompor sehingga menyebabkan gas yang masih terdapat di dalam ruangan terutama dapur langsung menyala dan menyambar dirinya, Siti Wasilah istrinya dan Hasanah mertuanya yang berada di dalam rumah.

Warga yang melihat api menyala dari dalam rumah, berhamburan ke lokasi karena mendengar teriakan minta tolong dan mendapati ketiga orang di dalam rumah mengalami luka bakar. Para korban pun langsung dibawa ke RSUD Sayang Cianjur guna mendapat pertolongan medis.

"Saat ini korban masih menjalani perawatan di RSUD Cianjur, belum bisa diminta keterangan karena luka bakar yang diderita cukup parah terutama korban Agus," jelasnya.

Pihaknya masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang membuat tiga orang warga mengalami luka bakar serius. Sementara tabung gas diamankan sebagai barang bukti yang diduga menjadi penyebab luka bakar yang dialami korban.

Saksi mata Ketua RT setempat Iyan Subyiani, mengatakan kejadian yang sempat membuat panik warga berawal ketika pemilik rumah tengah memasak ayam goreng untuk dijual, sempat mendengar suara bocor dari tabung gas yang baru dipasang.

Setelah mengganti dengan tabung yang lain, Agus yang berada di dapur langsung menyalakan kompor dan terlihat sambaran api menyala di sejumlah ruangan termasuk dapur yang minim ventilasi. Akibatnya dia, istrinya dan mertuanya tersambar api dari gas yang masih tertahan di dalam rumah.

"Agus mengalami luka bakar cukup parah di sekujur tubuhnya, istrinya mengalami luka bakar sekitar 50 persen, sedangkan mertuanya hanya mengalami luka bakar ringan, ketiganya langsung dibawa warga ke RSUD Sayang Cianjur," katanya.

Dia menambahkan, api sempat membakar sejumlah perabotan di dalam rumah, sehingga warga lainnya berusaha memadamkan api dengan alat seadanya dan selang beberapa puluh menit api berhasil di padamkan.