Sadis! 4 Orang Bacok Pemuda di Cianjur hingga Tewas

ERA.id - Kepolisian Resor Cianjur, Jawa Barat, mengembangkan kasus pembunuhan terhadap seorang pemuda Faizal (28) warga Desa Sindangsari, Kecamatan Leles yang tewas dengan penuh luka bacokan di sekujur tubuhnya, dan memburu empat orang pelaku.

Kapolsek Agrabinta AKP Nanda Riharja di Cianjur Senin, mengatakan keterangan saksi menyebutkan ciri-ciri pelaku yang berjumlah empat orang, sehingga pihaknya tengah mencari identitas-nya termasuk meminta keterangan saksi lainnya.

"Keterangan saksi Beben yang dibonceng sepeda motor bersama korban, tiba-tiba diserang empat orang tidak dikenal dengan senjata tajam saat melintas di Jalan Raya Agrabinta pada Minggu malam, saksi berhasil melarikan diri, sedangkan korban menjadi bulan-bulanan para pelaku," katanya.

Saat ditemukan, korban tergeletak di tengah jalan sudah tidak bernyawa dengan luka bacokan di sekujur tubuhnya, sehingga saksi meminta tolong warga sekitar membawa korban ke RSUD Sindangbarang guna visum dan melaporkan hal tersebut ke Polsek Agrabinta.

Petugas yang datang langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara dan meminta keterangan saksi-saksi termasuk Beben yang menyebutkan ciri-ciri para pelaku sehingga petugas masih mencari identitas pelaku.

"Kami sudah mengantongi ciri-ciri dari para pelaku berdasarkan keterangan saksi Beben, namun identitas-nya belum diketahui, saksi tidak mengenali para pelaku yang tiba-tiba menyerang mereka dengan senjata tajam," katanya.

Kasatreskrim Polres Cianjur AKP Nova Bhayangkara, mengatakan sudah menyebar anggota guna memburu para pelaku pembunuhan yang menyebabkan korban tewas dengan luka bacokan di sejumlah anggota tubuhnya, termasuk meminta keterangan saksi yang sempat melihat para pelaku.

"Kami masih mengidentifikasi para pelaku dengan meminta keterangan saksi-saksi, dan segera menangkap para pelaku, kami masih melakukan penyelidikan terkait modus-nya," kata dia.

Bahkan pihaknya meminta warga yang sempat melihat keempat pelaku, dapat memberikan informasi ke pihak berwajib guna memudahkan petugas melakukan pencarian."Kami segera temukan identitas-nya dan menangkap pelaku guna mengungkap motif pembunuhan," katanya.