Tak Patut Dicontoh, Kakanwil Kemenag NTB Lempar Tiang Mikrofon, Viral lalu Minta Maaf

ERA.id - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (NTB) Zamroni Azis marah dan melempar tiang mikrofon. Insiden itu direkam dan diviralkan.

Saat ramai dibahas, Zamroni pun meminta maaf dan mengaku khilaf atas tingkahnya yang tak boleh dicontoh. Dia mengaku tak ada maksud menyinggung pihak manapun.

"Saya Zamroni Azis atas nama pribadi dengan penuh kerendahan hati menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat NTB, terkait dengan video yang beredar di kalangan masyarakat," ujar Zamroni Azis melalui akun Instagram resmi @kanwil_kemenag_ntb, Minggu malam (21/9) yang dikutip Senin.

Ia menambahkan bahwa kejadian itu murni karena kekhilafan pribadinya. "Saya menyadari sepenuhnya bahwa kejadian tersebut adalah murni kekhilafan pribadi saya tanpa menyinggung siapa pun. Demikian permohonan maaf ini saya sampaikan," katanya.

Diketahui dalam video 28 detik yang beredar luas di kalangan masyarakat itu memperlihatkan Kanwil Kemenag NTB Zamroni Azis melempar tiang mikrofon pada acara pelantikan Kepala Kemenag Kabupaten Dompu, Najamuddin pada Jumat (19/9).