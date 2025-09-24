Kesal Disalip dan Diklakson, Pemain Asing PSM Makassar Diduga Pukul Warga

ERA.id - Pemain asing PSM Makassar, Victor Luiz, diduga terlibat adu mulut dan memukul seorang warga di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Makassar, Selasa (23/9/2025) kemarin.

Korban berinisial R (33) mengaku wajahnya sempat dipukul Victor. “Pipi kiri saya dipukul,” kata R kepada wartawan, Selasa (23/9/2025) kemarin.

R menjelaskan peristiwa bermula di Jalan Kasuari, saat mobil minibus yang dikendarai bek asal Brasil tersebut berhenti cukup lama di pertigaan jalan. Karena merasa terhalang, R membunyikan klakson dan kemudian menyalip.

“Awalnya di Jalan Kasuari dia singgah di pertigaan. Karena lama saya klakson, tapi dia tidak jalan, jadi saya belok kanan lewati mobilnya,” ujar R.

Victor disebut tidak terima disalip. Kejar-kejaran pun terjadi hingga ke Jalan Cendrawasih. Di lokasi tersebut, keduanya turun dari mobil dan terlibat cekcok hingga berujung pada dugaan pemukulan.

“Pas ku lewati mobilnya dia tidak terima. Dia salip saya, saya salip balik, sampai akhirnya di lampu merah dia turun dan datangi saya,” ucap R.

Korban mengaku sempat merekam momen saat dirinya didorong dan dipukul. Rekaman itu kemudian tersebar di media sosial dan menuai beragam reaksi warganet.

“Saya turun dari mobil dan rekam, ternyata bule. Dia dorong saya dan pukul saya,” kata R.

Sementara itu, Kapolsek Mariso, Kompol Aris Sumarsono, menyebut pihaknya masih mengumpulkan keterangan terkait peristiwa tersebut. Namun, ia mengatakan korban belum melapor resmi ke kepolisian.

“Anggota masih sementara pulbaket (pengumpulan bahan keterangan) di lokasi kejadian,” jelas Aris, Rabu (24/9/2025).