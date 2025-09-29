Kacau! Oknum Polairud Terlibat Distribusi BBM di Kawasan Pantai Sadeng Gunungkidul DIY

ERA.id - Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengusut dugaan keterlibatan oknum anggota Polairud dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Pantai Sadeng, Gunungkidul, setelah informasi kasus tersebut beredar di media sosial.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda DIY Kombes Pol Ihsanmenegaskan kepolisian akan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat.

"Polda DIY menegaskan untuk mengusut tuntas informasi tersebut dan akan menindak tegas semua yang terlibat jika betul itu terjadi," kata Ihsan dalam keterangannya di Yogyakarta, Minggu (28/9/2025).

Ia mengatakan saat ini Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda DIY telah melakukan proses penyelidikan di lapangan.

"Saat ini Bidang Propam Polda DIY telah melakukan proses penyelidikan di lapangan," ujar dia.

Menurut Ihsan, perkembangan dari hasil penyelidikan itu akan diinformasikan lebih lanjut kepada publik setelah prosesnya berjalan.

Sebelumnya, informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum Polairud dalam distribusi BBM di kawasan Pantai Sadeng beredar di media sosial.

Dugaan tersebut juga memunculkan laporan ke sejumlah lembaga, termasuk Polda DIY, Kejati DIY, Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).