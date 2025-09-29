Viral Pak Kepsek dan Bu Guru Pelukan Mesra Sambil Karaoke Pakai Smart TV di SD Pandeglang

ERA.id - Viral video guru perempuan memeluk kepala sekolah yang sedang berkaraoke di SD Negeri 2 Ciodeng, Pandeglang, Keduanya masih mengenakan seragam dinas, berdiri berpegangan tangan, sambil bernyanyi. Mesra.

Tak hanya itu, sesekali Pak Kepsek juga memeluk Bu Guru dari belakang. Belum diketahui apakah mereka sepasang kekasih suami-istri atau bukan. Begitu juga soal kapan mereka bermesraan.

Uniknya, mereka berkaraoke memanfaatkan Smart TV, proyek andalan Presiden Prabowo Subianto, yang semestinya dipakai untuk meningkatkan cara belajar murid.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, Nono Suparno pada Senin (29/9/2025), membenarkan.

Soal sanksi, Nono belum tahu akan bagaimana nasib kepsek dan guru tersebut.

Walau belum mendapatkan sanksi, pasangan tersebut sudah dihujat publik. Apalagi fotonya sudah tersebar ke mana-mana.