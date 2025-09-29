Prajurit TNI Lepas Tembakan di Bank Gowa Sulsel, Diduga Dipicu Masalah Pribadi

ERA.id - Seorang prajurit TNI Angkatan Darat, Praka S, melepaskan tembakan di salah satu kantor bank di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kamis (25/9/2025) lalu. Insiden itu diduga dipicu masalah pribadi yang mengganggu kondisi emosionalnya.

“Dugaan sementara, yang bersangkutan mengalami masalah pribadi yang mengganggu kondisi emosionalnya,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Freddy Ardianzah kepada ERA, Senin (29/9/2025).

Freddy menyebut peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi TNI. Menurutnya, langkah-langkah preventif akan diperkuat agar kejadian serupa tidak terulang.

“Pengawasan terhadap prajurit yang memegang senjata akan diperketat, termasuk aspek psikologis. Kami juga akan mengevaluasi prosedur teknis kepemilikan dan penggunaan senjata dinas. Intinya, senjata hanya boleh digunakan sesuai aturan dengan tanggung jawab yang ketat,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, insiden itu terjadi sekitar pukul 09.30 WITA. Praka S datang ke bank dengan membawa senjata api laras panjang jenis SS2-V1 yang diselipkan di jaketnya. Petugas keamanan yang menyadari hal tersebut langsung mengamankannya ke pos jaga.

Dandim 1409/Gowa, Letkol Inf Heri Kuswanto, menjelaskan saat anggota unit intel tiba, Praka S sempat kaget hingga mengangkat senjatanya ke arah prajurit lain.

“Ketika diarahkan larasnya ke badan anggota kami, langsung ditangkis ke atas, lalu terjadi letusan. Pelurunya mengenai dinding, bukan sasaran,” jelasnya