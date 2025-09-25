Viral Oknum TNI Ngamuk di Bank Sulsel, Sempat Lepas Tembakan Kini Ditahan

ERA.id - Seorang prajurit TNI Angkatan Darat (AD) berinisial Praka S diamankan Polisi Militer setelah mengamuk di kantor cabang sebuah bank BUMN di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam insiden tersebut, Praka S sempat melepaskan tembakan menggunakan senjata laras panjang.

"Memang benar tadi pagi ada kejadian seperti itu, dilakukan oleh oknum anggota TNI AD," kata Kapendam XIV Hasanuddin, Kolonel Kavaleri Budi Wirman, Kamis (25/9/2025).

Peristiwa terjadi di kantor bank BUMN Cabang Sungguminasa, Jalan Andi Mallombasang, Gowa, sekitar pukul 09.00 WITA. Saat kejadian, Praka S langsung diamankan anggota TNI dari Kodim 1409/Gowa.

Budi menyebut Praka S merupakan anggota Divisi III Kostrad. Setelah ditangkap, ia diserahkan ke satuannya untuk diproses lebih lanjut.

"Selanjutnya diserahkan ke Divisi III dan sekarang yang bersangkutan sudah diproses," jelas Budi.

Senjata laras panjang yang digunakan dalam insiden itu juga telah diamankan.

"Sudah disita saat itu juga," kata Budi.

Lebih lanjut, ia memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat tembakan tersebut. Namun, Budi belum merinci motif di balik aksi Praka S.

"Detail kronologi dan permasalahannya akan dijelaskan pihak Divisi III. Jangan sampai kami over," tuturnya.