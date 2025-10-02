Usai Viral Hajar Anggota Baru, Enam Panitia Pecinta Alam di Bitung Diperiksa Polisi

ERA.id - Kasus dugaan kekerasan dalam kegiatan orientasi anggota baru organisasi pecinta alam di Kota Bitung, Sulawesi Utara, kini ditangani serius oleh kepolisian. Enam orang panitia diperiksa kepolisian atas kasus tersebut.

Kasat Reskrim Polres Bitung, AKP Ahmad Anugrah Ari Pratama, membenarkan pemeriksaan tersebut. Menurutnya, keenam panitia diperiksa penyidik Satreskrim pada Rabu (1/10/2025) kemarin.

"Enam orang panitia komunitas itu diperiksa terkait dugaan penganiayaan ini," kata Ahmad, Kamis (2/10/2025).

Ia menegaskan, penyidik masih mendalami kasus untuk memastikan ada atau tidaknya unsur pidana.

"Kami terus melakukan pendalaman untuk mengungkap kebenaran kasus ini. Sesuai laporan orang tua korban, proses hukum akan berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Sebelumnya, video kegiatan orientasi komunitas pecinta alam di Bitung viral di media sosial. Dalam rekaman itu, sejumlah anggota baru tampak tanpa baju, hanya mengenakan topi atau slayer biru di leher.

Mereka duduk berlutut, lalu satu per satu ditarik, ditempeleng berulang kali di pipi, bahkan mendapat tendangan di bagian dada. Aksi tersebut memicu kecaman publik hingga akhirnya dilaporkan ke polisi.