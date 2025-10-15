Dianggap Ejek Demonstran, Ketua Komisi III DPRD Gorut Dheninda Ngeluh Dihujat Se-Indonesia

ERA.id - Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut), Dheninda Chaerunnisa, disorot publik setelah tertangkap kamera diduga mencibir demonstran.

Dalam rekaman tersebut, politisi NasDem ini tampak mengerucutkan bibir seolah mencibir massa yang sedang berorasi di depan Kantor DPRD Gorut.

Menanggapi video yang beredar luas itu, Dheninda membenarkan kejadian tersebut terjadi saat dirinya bersama pimpinan dan anggota DPRD lainnya menerima massa aksi pada Senin (13/10).

"Ya, kejadian ini kemarin Senin, pada saat aku dan pimpinan serta teman-teman anggota DPRD lain menerima massa aksi, karena pas saat itu juga sedang berlangsung orasi," ujar Dheninda seperti rilis yang diterima ERA, Rabu (15/10/2025).

Dheninda mengaku terkejut videonya menjadi viral dan ramai diperbincangkan. Ia menyebut potongan video yang beredar tidak menggambarkan situasi sebenarnya. "Pas aku ngomong ada semua kok videonya, tapi dipelintir jadi seolah-olah aku mencibir. Aku malah dihujat se-Indonesia gara-gara hal itu. Padahal konteksnya sudah jauh berbeda," jelasnya.

Menurut Dheninda, dirinya sama sekali tidak bermaksud mengejek massa aksi. Ia mengklaim gestur yang terekam dalam video itu merupakan ekspresi spontan saat dirinya tersenyum. "Enggak ada sama sekali niat mencibir. Kalau pun aku mau mencibir, itu pasti dari awal. Aku itu senyum terus, ada videonya kok," tambahnya.

Dalam video yang beredar, Dheninda terlihat berdiri bersama beberapa anggota DPRD lainnya di depan Kantor DPRD Gorut. Di hadapan mereka, massa aksi berorasi. Beberapa kali Dheninda terlihat tersenyum, hingga kemudian muncul gestur yang dianggap sebagai cibiran terhadap demonstran.