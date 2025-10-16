Disebut "Cucu Pungut", Remaja di Pacitan Tega Bacok Neneknya

ERA.id - Polres Pacitan menangani kasus penganiayaan terhadap nenek berinisial S (70), di Kecamatan Donorojo, Pacitan, Jawa Timur, yang dilakukan oleh remaja berinisial CR.

"Pelaku sudah kami amankan di Mapolres Pacitan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dugaan awal, pelaku membacok korban menggunakan senjata tajam jenis golok," kata Kapolres Pacitan AKBP Ayub Diponegoro Azhar, di Pacitan, Rabu kemarin.

Ia menjelaskan, korban yang merupakan nenek angkat ABH berinisial CR tersebut mengalami luka bacok di bagian kepala dan punggung. Korban mendapat perawatan intensif di RSUD dr. Darsono Pacitan.

Menurutnya, peristiwa itu terjadi pada Selasa sekitar pukul 18.00 WIB dan baru dilaporkan ke Polsek Donorojo menjelang tengah malam.

Setelah menerima laporan, polisi langsung menuju lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku dan mengumpulkan barang bukti.

Dari hasil penyelidikan sementara, penganiayaan itu diduga dipicu emosi pelaku yang tersinggung karena disebut "cucu pungut" oleh korban.

Polisi kini masih mendalami motif serta kondisi kejiwaan pelaku yang masih di bawah umur.

Sementara itu, tim medis RSUD dr. Darsono Pacitan memastikan korban dalam kondisi sadar namun masih lemah akibat luka bacok di kepala bagian belakang dan punggung.

"Korban sudah ditangani di IGD dan dilakukan tindakan pembersihan luka serta observasi lanjutan untuk mencegah infeksi," kata salah satu petugas medis rumah sakit tersebut.

Kasus ini menjadi perhatian khusus Polres Pacitan. Selain melakukan proses hukum terhadap pelaku, kepolisian juga berkoordinasi dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak serta pihak medis untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan dan perawatan optimal.