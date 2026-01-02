Longsor Jatinangor, 4 Orang Meninggal Dunia Usai Tertimbun Tanah

ERA.id - Sebanyak empat orang dinyatakan meninggal dunia akibat longsor di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Empat orang itu tewas usai tertimbun longsor akibat kecelakaan kerja.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Bandung Muhammad Adip mengatakan bahwa seluruh korban telah ditemukan pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB.

"Korban terakhir ditemukan sekitar pukul 19.00 WIB dengan total korban meninggal dunia empat orang. Dipastikan tidak ada lagi korban yang tertimbun dan proses evakuasi telah selesai," ujar Adip, dikutip Antara, Jumat (2/1/2026).

Lalu, kata Adip, proses evakuasi berjalan lancar meski dilakukan secara manual hingga korban terakhir ditemukan. Proses evakuasi, kata Adib, tidak menggunakan alat berat guna mengutamakan keselamatan penyelamat karena kondisi lokasi yang tidak memungkinkan.

"Alhamdulillah, proses evakuasi berjalan dengan lancar. Evakuasi dilakukan secara manual. Tidak ada alat berat yang diturunkan karena kondisi lokasi yang tidak memungkinkan," jelasnya.

Sementara itu, Basarnas memaparkan data korban selamat dalam peristiwa tersebut, yakni Dian (41) dan Ahmid (71), warga Desa Cisempur. Keduanya telah dievakuasi ke Rumah Sakit Universitas Padjadjaran untuk mendapatkan penanganan medis.

Selain itu, Dahlan (42), warga Cisempur, dilaporkan selamat saat berada di lokasi kejadian, sementara satu pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan lolos dari timbunan material longsor.

Adapun empat pekerja lainnya dinyatakan meninggal dunia, yakni Ivan dan Ujang, warga Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Dua korban meninggal lainnya adalah Ade Hilir, warga Desa Cileunyi Wetan, Kabupaten Bandung, serta Heri, warga Karasak, Kabupaten Sumedang.

Basarnas juga menyebutkan bahwa hampir 200 personel gabungan dari berbagai unsur dikerahkan dalam proses pencarian dan evakuasi yang ditempatkan di lokasi utama kejadian serta di bagian bawah area longsor untuk pengamanan.

Sementara itu, material longsoran diperkirakan memiliki ketinggian sekitar 3 meter dengan total area terdampak mencapai sekitar 10 meter.