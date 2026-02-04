Perempuan di Bandung Hanyut Bersama Toiletnya yang Ambrol Digerus Air

ERA.id - Polresta Bandung, Jawa Barat, melalui Polsek Soreang menyelidiki kasus perempuan hanyut ke Sungai Cijagra setelah kamar toilet rumahnya ambrol digerus air pada Senin sore silam di Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung.

Kapolsek Soreang Kompol Oeng Hoeruman di Bandung, Selasa, mengatakan bahwa polisi melakukan penyelidikan awal untuk memastikan kronologi peristiwa tergerusnya bagian lantai kamar toilet rumah korban yang berada di tepi Sungai Cijagra.

“Kami sedang menyelidiki kejadian ini untuk memastikan penyebab ambrolnya toilet rumah yang diduga membuat korban hanyut,” katanya.

Ia menjelaskan, setelah menerima laporan dari warga, polisi bersama tim gabungan langsung melakukan upaya pencarian terhadap korban bernama Enok (43) di sekitar lokasi kejadian.

“Kami menurunkan personel dari Polsek Soreang yang dibantu unsur Muspika, BPBD, Basarnas, serta Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencarian,” ujar.

Tim gabungan menyisir aliran Sungai Cijagra dengan radius pencarian sekitar satu kilometer dari titik awal kejadian.

Namun, pencarian terpaksa dihentikan sementara pada malam hari untuk dilakukan evaluasi dan akan dilanjutkan kembali pada pagi hari.

“Kendala utama dalam proses pencarian adalah debit air sungai yang cukup besar disertai arus yang deras,” katanya.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun petugas, kamar mandi dan dapur rumah korban yang berdiri di atas aliran sungai ambrol secara tiba-tiba dan diduga menyeret korban ke Sungai Cijagra.

Hingga Selasa siang, tim gabungan masih terus melakukan pencarian dengan menyisir lokasi kejadian dan sepanjang aliran Sungai Cijagra.