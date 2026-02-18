Pria di Kendari Kena Tipu Usai Terpesona Cowok yang Dikiranya Perempuan Berjilbab

ERA.id - Satreskrim Polresta Kendari menangkap pria berinisial LM (25), yang menyamar sebagai perempuan berhijab demi mencuri dua unit laptop di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kepala Satreskrim Polresta Kendari, AKP Welliwanto Malau mengatakan penangkapan tersebut dilakukan oleh Tim Buser 77 Satreskrim Polresta Kendari, di sebuah BTN di Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kendari, pada Senin (16/2) sekitar pukul 03.30 Wita.

"Identitas pelaku diketahui berinisial LM,, yang merupakan warga Kabupaten Muna, dan korbannya itu inisial AD yang merupakan warga Sulawesi Selatan," kata dia, kemarin.

Ia menyebutkan bahwa hasil interogasi pelaku, ia mengakui jika dirinya menyamar menjadi seorang wanita dengan menggunakan hijab dan menyampaikan namanya adalah Dewi kepada korban.

Tertipu oleh parasnya, korban kemudian mengajak pelaku tersebut untuk datang ke indekos miliknya. Saat itu mereka bersama-sama mengkonsumsi minuman beralkohol hingga korban mabuk dan tertidur tak sadarkan diri, pada Minggu (15/2) sekitar pukul 04.00 Wita.

"Setelah korban tertidur, pelaku melakukan aksinya dengan mengambil dua buah laptop dan surat-surat penting milik korban," ujarnya.

Ia menyampaikan saat dilakukan penyelidikan, pelaku mengakui jika satu buah laptop milik korban telah digadaikannya seharga Rp1,2 juta, sedangkan satu laptop lainnya disimpan di rumahnya. "Pelaku menggunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan makanan dan rokok," ucap dia.

Ia mengungkapkan, saat ini pelaku beserta barang bukti tersebut telah diamankan di Mapolresta Kendari untuk dilakukan penyidikan dan proses hukum lebih lanjut.

Welliwanto Malau juga menambahkan bahwa pelaku LM tersebut merupakan seorang residivis kasus pencurian motor pada tahun 2018 lalu.