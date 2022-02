Kasus Covid-19 di Kabupaten Tangerang Terus Alami Penurunan, Sudah Lewati 'Masa Puncak?'

ERA.id - Kasus harian Covid-19 di Kabupaten Tangerang terus menurun. Tercatat, per tanggal 20 Februari 2022, hanya ada 104 kasus baru. Saat ini, kasus virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut sudah di bawah angka 1.000 per kasus.



"Betul (penurunan). saat ini kasus harian COVID-19 terus menurun, sudah di bawah angka 1.000 kasus per hari," ucap Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang, dr Hendra Tarmizi, Senin (21/2/2022).



Hendra mengatakan, dari data yang sudah di-upload pada situs Covid-19.tangerangkab.go.id, diketahui kasus harian corona di Kabupaten Tangerang sempat mencapai puncaknya pada 7 Februari 2022.



