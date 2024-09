Bakal Muncul di Variety Show My Name is Gabriel, Jennie BLACKPINK Jadi Pemilik Penginapan

ERA.id - Jennie BLACKPINK mendadak dikonfirmasi akan tampil di variety show My Name is Gabriel. Ia akan berperan sebagai Maria, seorang pemilik wisma penginapan di sebuah desa dekat Roma, Italia.

Pada acara tersebut, Jennie menghabiskan 72 jam sebagai pengelola penginapan Maria dan mengerjakan tugas sehari-harinya. Mulai dari menjemput tamu, memasak, menyiapkan jamuan makan, hingga mengadakan kelas memasak.

Menurut JTBC, studio sekaligus stasiun televisi yang menyiarkan variety show tersebut, Jennie akan muncul di episode 13 dan 14. Dua episode itu akan tayang pada 27 September dan 4 Oktober 2024 mendatang.

Poster Jennie sebagai Maria juga sudah dibagikan oleh JTBC. Tampak Jennie mengenakan busana berwarna putih dengan rambut terurai, yang disertai dengan beberapa foto kegiatannya sebagai pemilik penginapan.

Kabar Jennie akan muncul di My Name is Gabriel ini sontak mengejutkan para penggemar, karena sebelumnya ia sempat dikabarkan menolak tampil di acara tersebut. Namun, tim produksi acaranya disebut kerap berusaha mengajak Jennie bergabung hingga akhirnya disetujui.

Sementara itu, My Name is Gabriel merupakan variety show yang menantang para bintang untuk menjalani kehidupan dengan sosok yang berbeda. Mereka juga diharuskan menjalani kehidupan baru di tempat asing selama 72 jam.

Selain Jennie BLACKPINK, variety show ini juga dibintangi oleh selebriti ternama Korea lainnya, seperti Park Bo Gum, Park Myung Soo, Ji Chang Wook, Dex, Gabee, Yeom Hye Ran, hingga Hong Jin Kyung.