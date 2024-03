Tolak Bintangi Variety Show, Jennie BLACKPINK Fokus Mengerjakan Album Baru

ERA.id - Jennie BLACKPINK dikabarkan tengah fokus mengerjakan album solo terbarunya. Hal ini disampaikan oleh agensi yang didirikannya, ODD ATELIER, pada Selasa (19/3/2024).

Pengumuman Jennie disampaikan usai ia dikabarkan ditawarin untuk membintangi variety show My Name is Gabriel. Namun, Jennie dikonfirmasi tidak bisa menerima tawaran tersebut karena tengah sibuk mengerjakan album barunya.

Selain My Name is Gabriel, Jennie juga dikonfirmasi tidak akan tampil dalam acara apa pun dalam waktu dekat ini.

“Jennie BLACKPINK saat ini sedang berkonsentrasi mengerjakan album barunya. Jennie tidak berencana tampil dalam acara apa pun untuk saat ini, termasuk My Name is Gabriel,” pernyataan agensi.

Sebelumnya Jennie sudah pernah mengabarkan mengenai album solo terbarunya ke publik saat tampil di Lee Hyori’s Red Carpet beberapa waktu lalu. Ia menegaskan bahwa album tersebut akan dirilis tahun ini.

Sementara itu, Jennie terakhir merilis lagu solo pada akhir Desember 2024 lalu, dengan lagunya bertajuk “You and Me”. Ini menjadi lagu keduanya setelah ia debut solois dengan lagu “SOLO” pada 2018 lalu.