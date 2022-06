Jennie BLACKPINK Digaet The Weeknd Main Film The Idol

ERA.id - Jennie BLACKPINK dikabarkan akan memuali debut aktingnya di kancah Hollywood. Jennie dirumorkan akan bermain serial The Idol dari HBO karya The Weeknd.



Menurut laporan TV Daily, Jennie BLACKPINK sedang dalam tahap pembicaraan untuk tampil di serial HBO berjudul The Idol. Serial ini merupakan karya yang dibuat oleh The Weeknd, Sam Levinson, dan Reza Fahim.



The Idol sendiri menceritakan tentang seorang penyanyi pop wanita yang memulai percintaan dengan pemilik klub di Los Angeles. Pasangannya penuh teka-teki dan menjadi pemimpin sekte rahasia.



