Band Deathcore Thy Art Is Murder Akan ke Jakarta, Siapkan Tenagamu Metalhead!

ERA.id - Band deathcore mengerikan asal Australia, Thy Art Is Murder akan menyambangi Jakarta pada 4 Mei 2025, sesuai alur tur Asia 2025 mereka. Selain Indonesia, band bertenaga ini akan datang ke Thailand, Taiwan, dan Jepang.

Thy Art Is Murder menyambangi Jakarta untuk hadir dalam Journey to Hammersonic: 10th Year Anniversary The Convention yang akan digelar di Bali United Studio, Jakarta.

Di sana, mereka dipastikan akan mengalunkan distorsi gaharnya ke telinga penggemarnya. Untung pemanasan sebelum mereka mengguncang moshpit, penonton akan disuguhi penampilan band deatcore kenamaan Indonesia, Revenge The Fate.

Untuk lebih intim lagi dengan penikmat musik, Hammersonic menyuguhkan talkshow bersama Jona Weinhofen, mantan gitaris Bring Me The Horizon. Diharapkan dari pertemuan ini, para penggemar bisa lebih dekat dengan sang musisi.

Tak cuma Jona, Dj Tius dari Saint Loco atau yang akrab disapa Tim Distorsi di Instagram juga akan membeberkan perjalanan serta keseruannya selama bernaung dalam Hammersonic Records hingga album terbaru Saint Loco meraih penghargaan AMI Awards.

Ingat, kombinasi konser, talkshow, dan diskusi inspiratif Journey to Hammersonic 2025 ini akan digelar 4 Mei 2025 di Bali United Studio, Jakarta. Siapkan tenagamu untuk menikmati sajian epik ini. Tiket sudah bisa dibeli di laman resmi hammersonic.com.