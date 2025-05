Film Tenung by Risa Saraswati Rilis Trailer, Tampilkan Horor Berbalut Drama Keluarga

ERA.id - Official Trailer dan Final Poster Tenung by Risa Saraswati & Dimasta dirilis di MD Place Jakarta, Kamis (22/5/2025), sekaligus peluncuran video lirik musik “Cerita Kertas dan Pena” yang menjadi soundtrack film horor produksi MD Pictures dan PicHouse Film tersebut.

Tenung awalnya merupakan novel misteri karangan Risa Saraswati yang terkenal dengan franchise Danur. Risa menulis Tenung bersama suaminya, Dimas Tri Aditiyo alias Dimasta, dengan niatan awal untuk dijadikan souvenir pernikahan mereka tahun 2019.

Dari souvenir pernikahan, ke buku, kemudian diangkat ke layar lebar, Tenung menjadi sajian istimewa yang menandai kolaborasi lanjutan antara MD Pictures dan Risa Saraswati yang berkali-kali menelurkan box office. Acara perilisan official final poster dan trailer Tenung turut dihadiri oleh Risa dan Dimasta. Selain itu, sang sutradara Rizal Mantovani dan para cast, mulai dari Aisyah Aqilah, Seroja Hafiedz, Emir Mahira, dan Roby Tremonti juga ikut meramaikannya.

Sejumlah tamu undangan dan awak media yang hadir mengaku tak sabar untuk segera menonton Tenung di layar lebar setelah melihat cuplikan trailernya yang bikin penasaran. Dalam trailernya, diperlihatkan Ira (Aisyah Aqilah), Ara (Sonia Alyssa), dan Ari (Emir Mahira), menghadapi teror setelah ibu mereka terkena tenung.

Sang Ibu yang sudah meninggal dunia dan hendak disalati, secara tiba-tiba bangkit dari kematiannya setelah dilompati kucing hitam. Usai kejadian itu, ia tampak bersikap aneh seperti dirasuki entitas gaib yang menyeramkan. Sementara itu, dari final poster yang dirilis, tampak potret Ira sedang memeluk ibunya dari belakang dengan raut wajah sedih seperti enggan kehilangan. Di sisi lain, sang Ibu menggendong kucing hitam dan sedikit menoleh dengan wajah sangat suram.

Sutradara Rizal Mantovani mengungkapkan salah satu adegan tersulit dalam film adalah ketika Ibu harus dilompati kucing.

“Saya gak tau itu take ke berapa ya, karena kucing salah satu binatang yg paling dulit diatur, di rumah dan di film juga. Sebelum syuting kita udah train, tetep gak mau. Kita ada orang yang sangat deket dengan kucing ini. Akhirnya caranya dia mengejar orang itu,” ungkap Rizal.

“Salah satu proses yang sangat susah. Tapi untuk menghidupi mitos yang legendaris ini, ayo kita berusaha walaupun susah,” lanjutnya.

Selain berisi mitos-mitos yang mengakar di masyarakat, Tenung juga mengeksplorasi tema seputar dysfunctional family, di mana ketiga anak Ibu dibesarkan tanpa kehadiran seorang ayah (fatherless) dan memilih jalan hidupnya masing-masing.

Ari, si sulung kabur dari rumah bersama adiknya, Ara, ketika masih remaja. Ari kemudian menikah, tetapi ditinggal pergi istrinya dan harus mangasuh anak mereka seorang diri.

“Bukan hanya anak sulung, tapi dia juga anak laki-laki satu-satunya di keluarga ini. Even so mungkin dia merasa kurang cukup untuk menjadi kakak yang baik, apalagi suami atau ayah. Stuck in very difficult position, karena itu dia sangat kompleks,” cerita Emir Mahira yang memerankan Ari.

Sementara Aisyah yang memerankan Ira si anak bungsu bercerita bahwa mungkin ialah yang paling sengsara di film.

“Dari tiga bersaudara, kayaknya Ira ini yang paling nelangsa ya. Kakaknya pergi dari rumah, gak ikut ngurusin ibunya, dan Ira juga yang masih sayang sama ibunya. Meskipun masih ada nuntutnya, karena pasti capek juga. Ira tuh lebih ke pasrah aja sama keadaan,” ungkap Aisyah.

Tenung akan mulai tayang di seluruh bioskop tanggal 5 Juni 2025.