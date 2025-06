Musisi Lucu Gusti Irwan Wibowo Meninggal, Rekan Pesohor Ucapkan Duka Mendalam

ERA.id - Musisi Gusti Irwan Wibowo alias Gustiwiw dikabarkan meninggal dunia. Berita tersebut ramai di media sosial pada Minggu hari ini (15/6/2025). Berbagai rekan komedian dan musisi pun menyampaikan duka mendalam atas kepergian Gusti.

Rekan-rekan yang mengabarkan berita kematian Gusti antara lain musisi Baskara Putra (Hindia), musisi Andi Rianto, komedian Ananta Rispo, komedian Raditya Dika, hingga komedian Dustin Tiffany.

"Rest in Love @gustiwiw," tulis Andi Rianto di akun X-nya @dudutna.

"@gustiwiw selamat jalan, orang baik kamu, semua orang selalu bersaksi begitu, termasuk aku. there will never be someone as funny and as multitalented as you. wacana, ide dan mimpimu banyak, namun Tuhan ternyata punya rencana lain untukmu... yang tenang Gus," ungkap Baskara di akun X-nya @wordfangs.

"Innalillahi wainailaihi rojiun. Saya bersaksi demi Allah @gustiwiw orang baik, baik banget malah, semoga tenang dan ditempatkan di tempat terbaik, Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya aamiin," ujar Rispo di akun X-nya @anantarispo.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak keluarga Gusti maupun informasi lebih lanjut terkait penyebab kematiannya.