Alasan Bravy Pilih Damai dengan DJ Panda, tapi Erika Carlina Tetap Tempuh Jalur Hukum

ERA.id - Kekasih Erika Carlina, Bravyson alias Vconk, memutuskan untuk memaafkan Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda. Aksi damai di antara mereka ini dilakukan karena serangan netizen semakin meluas ke keluarga Panda.

Lewat sebuah video di Instagram Bravy, ia membagikan percakapannya melalui telepon dengan Panda. Bravy memutuskan untuk berdamai dengan Panda lantaran serangan dari netizen sudah menyasar ke keluarga Panda, khususnya orang tua.

"Gua di sini berbicara atas nama Bravy bukan Erika ya. Jadi balik lagi gua pengennya menurut gua ini udah gone to far, udah sampai nyerang orang tua lo di TikTok, udah sampe ngatain bapak lo. Gua nggak suka itu juga jujur," kata Bravy sebagimana dikutip ERA, Jumat (25/7/2025).

Lalu, kata Bravy, ganjaran atas perbuatan Panda terhadap Erika Carlina dirasa sudah cukup. Sanksi sosial hingga pembatalan sejumlah acara dirasa Bravy sudah cukup memberi Panda pelajaran berharga.

"Gua pengennya lo kena ganjaran seimbang lah ya dengan apa yang lo lakukan. Kena sanksi sosialnya juga udah, kena cancel kerjaan juga udah. Menurut gua ini udah lebih dari cukup," ujar Bravy.

Bravy berharap kejadian ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk Panda. Ia berharap Panda bisa lebih bijak dalam bersikap dan juga menyikapi sebuah masalah.

"Gua cuma pengen lo ke depannya lebih belajar dewasa lagi dalam bersikap. Terus juga tanamkan mindset di otak lo (tata krama)," kata Bravy.

"Ko…ko saya tuh masih kecil ko," sahut Panda.

"Buat gua itu bukan tentang umur doang sih bro tapi gimana lo mereaksikan sebuah masalah," balas Bravy.

Bukan hanya itu saja, Bravy dengan berbesar hati memaafkan dan meminta maaf atas permasalahan yang terjadi, termasuk masalah mereka berdua secara personal. Bravy bahkan tidak menutup ia dan Panda bisa berteman.

"Ya gua maafin kok bro gua sebagai personal atas nama pribadi memaafkan mudah-mudahan ke depannya kita bisa berteman ya bro," katanya.

Meski memutuskan untuk berdamai dengan Panda, Bravy menekankan masalah dengan Erika belum selesai. Erika akan tetap melanjutkan proses hukum atas tindakan pengancaman yang dilakukan oleh Panda.

"Untuk urusan lo sama Erika silahkan chat sendiri, temui sendiri kalau dia mau dan proses hukum tidak bisa gua terlalu jauh ikut campur karena jujur Erika sudah menjalani proses hukum," tegas Bravy.

Diketahui Erika Carlina mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (24/7) malam. Kedatangan Erika guna dimintai keterangan dan menemani saksi atas laporan dugaan tindak pengancaman yang dilakukan oleh Panda.

"Yes (DJ Panda, dia melakukan) penggiringan opini, ujaran kebencian, pengancaman bentuk dari apa ya, data pribadi juga. Data pribadi juga disebarluaskan. Itu semua asalnya dari dia," kata Erika di Polda Metro Jaya, Kamis (24/7/2025