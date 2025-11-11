Akui Selingkuh dan Batal Nikahi Erika Carlina, DJ Bravy Panen Hujatan: Aki-Aki Cari Panggung Norak!

ERA.id - Bravyson atau yang dikenal dengan nama DJ Bravy mengaku selingkuh dari Erika Carlina. Perselingkuhan itu dilakukan Bravy menjelang kelahiran anak yang dikandung Erika Carlina.

Pengakuan itu disampaikan Bravy melalui siaran langsung di akun media sosialnya. Pada video itu, Bravy mengakui hubungannya dengan bintang film Pabrik Gula itu sudah kandas sejak 1 November 2025.

"Gue sama Erika udah putus. Sebenarnya udah putus dari tanggal 1 November. Sebenarnya udah komit berdua membuat kesepakatan untuk tidak sama-sama lagi, apalgi menikah," ujar Bravy dalam tayangan video yang beredar.

Bukan hanya mengaku sudah putus dari Erika saja, Bravy juga mengaku ia mengkhianati Erika Carlina dengan perempuan lain. Perselingkuhan itu dilakukan Bravy melalui pesan singkat di Instagram dengan perempuan lain.

"Putusnya gara-gara, kalian udah pada tahu lah gara-gara apa. Gara-gara gue DM (direct message) perempuan. Yang gue DM perempuan bilang kangen it's true, bukan editan, dan memang bener gue DM cewek, gue selingkuh, itu betul," ungkapnya.

Bahkan, kata Bravy, perselingkuhan itu dilakukan olehnya hanya beberapa minggu sebelum Erika Carlina melahirkan putranya, Andrew Raxy Neil.

"Salah gue, gue bikin salah kemarin tanggal 9 Juli, gue ada chat cewek yang bilang kangen itu, tepat beberapa minggu sebelum Erika lahiran," imbuhnya.

Lalu, kata Bravy, ia dan Erika sempat bertengkar setelah perselingkuhan itu terungkap. Pertengkaran hebat itu terjadi hanya sehari setelah Bravy melamar Erika Carlina di atas panggung Synchronize Fest 2025 beberapa waktu lalu.

Namun dari pertengkaran itu, keduanya sepakat untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Mereka pun memilih untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan setelah insiden tersebut.

"Gue sebenarnya malas klarifikasi gini, cuma karena hubungan gue sama Erika udah jadi konsumsi public, kayaknya memang harus dilurusin supaya nanti enggak ada asumsi liar dan gue enggak mau aja nanti yang disalah-salahin Erikanya," pungkasnya.

Pasca mengakui perselingkuhan itu, akun Instagram Bravy pun langsung diserbu oleh netizen. Mereka geram dengan tindakan Bravy yang seolah pahlawan namun nyatanya berkhianat.

"Yg awalnya dtg kehidupan err buat jd pahlawan, ternyataaa PRETTTT pd waktunya. kirain org bnrrr ternyataa preettt jg," tulis @nono***

"So so an ngomongin panda padahal sama aja," tutur @riaa***

"Pdhl udh nemenin mba er saat lahiran loh, kehadiran lo udh berarti bgt dititik rendahnya mba er bang. Tapi malah kecewain mba er," kata @maure***

"PREEET AKI AKI CARI PANGGUNG NORAK," kata @oliviakela****

Diketahui hubungan Erika Carlina dan Bravy sempat menuai sorotan kala mengumumkan kehamilan mendadak pada Juli 2025. Saat itu, Erika pun ditemani oleh Bravy pada momen melahirkan.

Bahkan Bravy saat itu disebut sebagai ayah sambung dari anak Erika Carlina, setelah pertikaian dengan DJ Panda terkait dugaan pengancaman.

Sayangnya hubungan asmara yang terjalin dan banyak mendapat dukungan dari penggemar harus kandas akibat perselingkuhan.