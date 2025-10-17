Foto Bareng Mendadak Lenyap, Erika Carlina dan DJ Bravy Putus?

ERA.id - Hubungan asmara Erika Carlina dan DJ Bravy dikabarkan kandas usai foto lamaran keduanya menghilang dari media sosial. Erika langsung diserbu netizen terkait kabar tersebut.

Berdasarkan pantauan ERA, sejumlah foto yang memperlihatkan kedekatan Erika dan DJ Bravy menghilang dari media sosial pemain film Pabrik Gula itu. Bahkan momen DJ Bravy melamar Erika Carlina di panggung Synchronize Festival juga turuh menghilang.

Berbagai spekulasi pun bermunculan hingga menimbulkan kekhawatiran penggemar. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa kisah asmara yang penuh kontroversial itu kandas.

"Mba er, are u ok? @eri.carl," komentar @indah****

"Mbak er lgi gak baik² ajh ya sama ko bravy? ko semua foto nya gak ada huhu," tulis @yesii****

"Mba er kenapa udah gak ada foto sama bravy?" ujar @awnet****

"Mbaaa err? Are u ok? Postingan sm ko picong ga ada samsekkk," kata @novitaanggrain****

"Mba gue bakal benci sebenci bencinya sm lo kalo sampe lo ninggalin bravy atas apa yang udh bravy kasih ke lo selama ini. Sebelum sama lo hidup bravy jauh dr kata ga enak, dia sangat2 happy dr segiapapun. Pas udah sm lo dia korbanin semuanya, demi apa? cuma demi lo. Tolong mba er pls bravy bener2 deserve kebahagian jangan pernah lo sakitin," ungkap @aisyyy***

Diketahui kabar kurang menyenangkan ini terjadi di tengah kasus dugaan pengancaman yang melibatkan DJ Panda, ayah biologis dari buah hati Erika Carlina. Erika bahkan tidak membagikan kegiatannya di media sosial pasca DJ Panda menjalani pemeriksaan.

Belum diketahui secara pasti penyebab hilangnya foto kebersamaan Erika Carlina dan DJ Bravy. Keduanya juga belum memberikan pernyataan apapun terkait kabar ini.

Namun akun Instagram DJ Bravy masih menampilkan sejumlah momen kedekatannya dengan Erika Carlina.