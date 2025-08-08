Ini Alasan Raihaanun dan Giulio Parengkuan Mau Gabung Film Labinak: Mereka Ada di Sini

ERA.id - Raihaanun dan Giulio Parengkuan berbagi alasan memilih bergabung dengan film Labinak: Mereka Ada di Sini.

Film horor garapan Azhar Kinoi Lubis ini menjadi salah satu alasan Raihaanun dan Giulio mengambil projek ini. Bagi Giulio secara pribadi, ia tertarik untuk bergabung dengan Labinak: Mareka Ada di Sini lantaran memiliki genre yang menarik dan berbeda dari film horor biasanya

"Baca skripnya menarik karena karakter yang aku mainkan, Jodas, dia memiliki background approach-nya sociological dan sebelumnya gue sempet kebanyang ada sentuhan yang sociological udah deh. Also tambah lagi genrenya kan nggak begitu banyak kanibal thriller, so why not," kata Giulio saat berkunjung ke kantor ERA beberapa waktu lalu.

Selain genre yang berbeda dan menarik, Giulio juga mengaku salah satu alasannya ingin bergabung karena Azhar Kinoi Lubis. Sosok Kinoi sebagai sutradara menjadi pertimbangan penting bagi Giulio dalam mengambil peran Jodas.

Senada dengan Giulio, Raihaanun juga mengaku tertarik untuk bergabung dengan Labinak: Mereka Ada di Sini karena sosok Kinoi. Menurutnya, Kinoi sangat mumpuni dan memudahkan para pemain untuk mengeksplorasi kemampuan berakting selama di set.

"Menyenangkan kerja sama sama Kinoi, direction-nya jelas, apa yang diinginkan juga cukup tahu Kinoi apa yang diinginkan, yang mau ditampilkan pemain Kinoi sangat mumpuni," ujar Raihaanun.

Selain sosok Kinoi, Raihaanun mengatakan film Labinak: Mereka Ada di Sini memiliki tema yang berbeda dari film horor lainnya. Kinoi, kata Raihaanun, berani mengambil tema yang jarang sekali dilakukan oleh sutradara Tanah Air.

"Temanya sih kan jarang ya di Indonesia, ini bukan cuma sekadar horor tapi ada thrillernya juga, ada terornya juga. Jadi itu sih, jalan ceritanya juga menarik," ujarnya.

Labinak: Mereka Ada di Sini merupakan film horor garapan Azhar Konoi Lubis yang mengangkat tema kanibalisme, ketimpangan sosial, dan perjuangan seorang ibu. Film ini turut dimeriahkan oleh Nayla Purnama, Arifin Putra, Chantiq Schagerl, Ivanka Suwandi, dan masih banyak lagi.

Film ini dijadwalkan tayang pada 21 Agustus 2025.