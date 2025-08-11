Raihaanun Hitamkan Rambut hingga Rela Makan Jeroan di Film Labinak: Mereka Ada di Sini

ERA.id - Raihaanun rela mengubah warna rambutnya demi mendalami peran sebagai guru fisika di film Labinak: Mereka Ada di Sini. Ia juga mengaku harus berhubungan dekat dengan hal-hal yang menjijikan.

Dalam film Labinak: Mereka Ada di Sini, Raihaanun berperan sebagai Najwa, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai guru fisika. Untuk mendalami peran sebagai guru itu, Raihaanun pun diminta untuk tidak mewarnai rambutnya.

"Memang si Najwa ini karakternya ini dari kelas ekonomi bawah mungkin saat itu permintaan khususnya lebih ke rambutnya jangan diwarnain, lebih digelapin kayak gitu," kata Raihaanun saat berkunjung ke kantor ERA beberapa waktu lalu.

"Karena guru juga kan nggak boleh berwarna segala macam, sehumble mungkin karakternya," sambungnya.

Lalu, kata Raihaanun, Azhar Kinoi Lubis sebagai sutradara tidak terlalu banyak menuntutnya dalam film ini. Hal ini lantaran Kinoi dinilai sudah tahu hal apa saja yang akan ia kerjakan bersama para pemain.

"Bang Kinoi tuh sebagai sutradara nggak rewel dan yang saya suka tuh karena emang udah tahu dari shotnya, shot list aja udah tahu. Digodok terus pemain untuk sampai di titik oh iya reasonable ya untuk dia beraksi seperti itu karakternya," tuturnya.

Selain harus menghitamkan rambut, Raihaanun juga dihadapkan dengan beragam hal yang cukup membuatnya ketakutan. Beragam properti seperti bagian-bagian manusia menjadi sesuatu yang sangat dekat dengannya.

Adegan dengan properti bagian manusia itu pun berhubungan erat dengannya selama lebih dari 20 hari. Sebagaimana seperti di trailer, Raihaanun harus memakan beragam wajah manusia mulai dari mata, telinga, hingga jeroan.

"Awalanya mungkin wah iya takut dan jijik segala macam. Tapi lama-lama karena harus bersinggungan dengan hal itu ya mengetahui itu bukan aslinya juga ya (santai)," ungkapnya.

Labinak: Mereka Ada di Sini merupakan film horor garapan Azhar Konoi Lubis yang mengangkat tema kanibalisme, ketimpangan sosial, dan perjuangan seorang ibu. Film ini turut dimeriahkan oleh Nayla Purnama, Arifin Putra, Chantiq Schagerl, Ivanka Suwandi, dan masih banyak lagi.

Film ini dijadwalkan tayang pada 21 Agustus 2025.