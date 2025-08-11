Giulio Parengkuan Akui Punya Banyak Kesamaan dengan Karakter Jodas di Labinak: Mereka Ada di Sini

ERA.id - Giulio Parengkuan mengaku memiliki kesamaan dengan karakter Jodas di film Labinak: Mereka Ada di Sini. Kemiripan itu menjadi salah satu alasan Giulio mau menerima tawaran film ini.

Film Labinak: Mereka Ada di Sini mengangkat tema kanibalisme, ketimpangan sosial, dan perjuangan seorang ibu. Tema yang juga menyentuh psychological thriller ini membuat Giulio sangat tertarik sejak awal ditawari oleh Azhar Kinoi Lubis.

"Karakter yang aku mainkan, Jodas, dia memiliki background approachnya psychological dan sebelumnya gue sempat kebanyang ada sentuhan yang psychological udah deh. Also tambah lagi genrenya kan nggak begitu banyak, kanibal thriller, so why not,"kata Giulio saat berkunjung ke kantor ERA beberapa waktu lalu.

Tema besar yang dipilih oleh Kinoi ini pun diakui oleh aktor berusia 26 tahun ini memiliki kemiripan dengan dirinya. Giulio mengaku ia sangat menyukai hal-hal berbau phsychogical seperti Jodas.

"Mungkin kesamaannya kalau aku suka hal-hal yang berbentuk psychological. Itu aku sih kesamaan sama Jodas," ungkapnya.

Selain itu, Giulio juga tidak memiliki trik khusus dalam memainkan karakter Jodas di Labinak: Mereka Ada di Sini. Ia lebih memilih untuk menonton kembali film-film yang pernah dimainkan untuk membentuk karakter Jodas.

"Base on skrip, hasil elaborasi dan juga terinspirasi dari beberapa adegan karena sebelumnya juga ada adegan film-film lain. Karena kan biasanya gitu ya ngambil (dari film lain) oh inspired this is nice kita nonton film apa bisa diambil," katanya.

"Refrensi itu aja sih paling nonton dan menggabung-gabungkan," tambah Lio.

Labinak: Mereka Ada di Sini merupakan film horor garapan Azhar Konoi Lubis yang mengangkat tema kanibalisme, ketimpangan sosial, dan perjuangan seorang ibu. Film ini turut dimeriahkan oleh Nayla Purnama, Arifin Putra, Chantiq Schagerl, Ivanka Suwandi, dan masih banyak lagi.

Film ini dijadwalkan tayang pada 21 Agustus 2025.