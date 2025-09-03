Adu Akting Bareng Didik Nini Thowok, Clara Bernadeth: Deg-degan

ERA.id - Clara Bernadeth mengaku deg-degan saat harus beradu peran dengan Didik Nini Thowok dalam film Perempuan Pembawa Sial. Clara mengaku kesempatan itu sangat berkesan baginya.

Berperan sebagai Puti, adik tiri dari Mirah (Raihaanun), yang awalnya sangat menerima kehadiran Mirah dalam hidupnya, sekarang menjadi jauh karena alasan yang tidak diketahui. Clara menjadikan film ini sebagai karya pertamanya dengan jajaran pemain, termasuk Didik Nini Thowok.

Clara mengatakan ia banyak berdiskusi dengan Didi Ninik Thowok, termasuk bacaan mantra dalam satu adegan film. Menurutnya, diskusi itu membuat Clara terikat dengan Didik Nini Thowok.

"Aku dapat satu scene sama dia. Satu scene sama dia, padahal bukan pembacaan mantra gitu. Tapi pas aku satu scene sama dia, enggak tahu kenapa belum masuk ke set-nya saja gitu ya, aku tuh sudah deg-degan duluan, padahal sudah ngobrol di luar gitu," kata Clara kepada ERA.

"Tapi aku ngerasain energinya tuh merinding sih," sambungnya.

Meski sempat merinding saat bertemu, aktris yang juga dikenal gemar menari tarian tradisional ini pun mengaku senang bisa terlibat satu proyek film yang sama. Apalagi sosok Didik Nini Thowok salah satu legenda di industri hiburan.

"Legenda banget. Legenda banget, makanya happy banget kayak bisa bertemu sosok penari di Indonesia tuh kayak, wow banget sih. Tapi ketemunya dalam bentuk akting gitu," tuturnya.

Film Perempuan Pembawa Sial merupakan karya terbaru dari sutradara Fajar Nugros. Film ini dibintangi oleh Raihaanun, Clara Bernadeth, Morgan Oey, Rukman Rosadi, Banyu Bening, hingga Didik Nini Thowok.

Perempuan Pembawa Sial dijadwalkan tayang serempak di bioskop mulai 18 September 2025.