Cerita Didik Nini Thowok Syuting Perempuan Pembawa Sial, Ikut Riset Bareng Fajar Nugros

ERA.id - Didik Nini Thowok menceritakan pengalaman magis saat syuting film horor Perempuan Pembawa Sial. Didik Nini Thowok mengaku sempat mendengar suara ledakan saat mengambil adegan sakral bersama Raihaanun.

Legenda tari yang akrab disapa Eyang ini mengungkapkan kejadian mistis yang sempat dialami olehnya terjadi saat sedang mengambil adegan sakral. Sopir yang menunggu di luar ruangan mendengar suara ledakan kencang tepat di atas tempat Eyang syuting.

"Dia cerita ke saya kalau tadi waktu Eyang apa, adegan itu, syuting itu, saya, kita enggak dengar apa-apa ya di dalam. Di luar ada suara meledak di atas atap, sampai dia lari dikira ada apa, seperti trafo atau apa yang meledak, kan bisa kebakaran kan. Ternyata enggak ada apa-apa," kata Eyang saat ditemui di Kawasan Epicentrum, Kuningan, Rabu (10/9/2025).

Selain bergabung dengan jajaran pemain film Perempuan Pembawa Sial, Eyang Didik juga turut membantu Fajar Nugros dalam meriset tentang bahu laweyan. Riset itu diperlukan karena film ini mengangkat budaya dan kisah nyata yang sangat dekat dengan kehidupan Eyang Didik.

"Jadi ini bukan cerita-cerita apa istilahnya, bohongannya, bukan cerita-cerita takhayul. Memang ada, cuman kan itu, maaf, enggak bisa saya ceritakan karena itu sangat personal dan menakutkan sekali," jelasnya.

Raihaanun yang turut bermain di film ini pun menimpali bahwa riset yang dilakukan Eyang Didik sangat membantu dirinya untuk bisa merasa nyaman saat syuting. Apalagi ia dan Eyang Didik harus menjalani adegan sakral dengan mantra tertentu.

"Karena Eyang ada riset tentang itu (bahu laweyan dan mantra), itu juga yang disampaikan ke saya, karena akan melakukan adegan itu sama saya, itu juga membuat saya dan Mas Nugros untuk mengeksekusi itu dengan, dengan hati-hati," imbuhnya.

Film Perempuan Pembawa Sial merupakan karya terbaru dari sutradara Fajar Nugros. Film ini dibintangi oleh Raihaanun, Clara Bernadeth, Morgan Oey, Rukman Rosadi, Banyu Bening, hingga Didik Nini Thowok.

Perempuan Pembawa Sial dijadwalkan tayang serempak di bioskop mulai 18 September 2025.