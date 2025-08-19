Cerita Wafda Saifan Mendadak Jadi Ustaz, Harus Hapalkan Surat dan Dialog Bahasa Arab

ERA.id - Wafda Saifan Lubis mengungkap kesulitan besar dalam memerankan karakter Farhan di film Maryam: Janji dan Jiwa yang Mengikat. Wafda harus menghapal banyak surat-surat untuk melakukan rukiyah.

Karakter Farhan digambarkan sebagai seorang santri di pesantren yang memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di luar kampung. Namun ia diminta kembali oleh gurunya, Kiai Soleh, untuk melanjutkan tugasnya.

Peran sebagai Ustaz ini pun diakui Wafda menjadi pengalaman baru baginya. Ia harus menghapalkan berbagai surat-surat untuk melakukan rukiyah yang menjadi tantangan sendiri untuk Wafda.

"Kalau di karakter Farhan itu banyak ayat-ayat, banyak rukiah, terus kita ada scene yang berbahasa Arab juga gitu kan. Itu sih yang kesulitan tersendirilah buat aku," kata Wafda saat berkunjung ke kantor ERA beberapa waktu lalu.

Wafda melanjutkan bahwa ia juga baru mengetahui ayat-ayat Al-Quran untuk melakukan rukiyah. Dia pun berusaha keras dengan belajar dan menghapal di rumah.

"Aku lebih ke reading, kita reading tapi ya sambil kalau malamnya di rumah aku ngapalin ayat," tuturnya.

Meski berusaha keras untuk menghapalkan berbagai dialog bahasa Arab maupun ayat-ayat Al-Quran, pria kelahiran 4 Juni 1990 ini terkadang lupa saat harus beradu akting dengan Claresta Taufan, yang memerankan Maryam.

"Kesulitannya itu lebih kayak aku udah oke, hafal nih line aku, dialog aku gitu kan. Tapi pas Maryam nyebutin line-nya dia, karena berbahasa Arab, "Aduh, line gue tadi apaan ya?" Karena udah ngikutin line-nya Maryam kan," ungkapnya.

Film Maryam: Janji dan Jiwa yang Mengikat merupakan karya terbaru dari sutradara Azhar Kinoi Lubis. Film ini turut dibintangi oleh Claresta Taufan, Debo Andryos, Rukman Rosadi, Ayu Dyah Pasha dan masih banyak lagi. Film ini dijadwalkan tayang pada 18 September 2025.