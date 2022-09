Dibintangi Marshanda, Film Gendut Siapa Takut?! Ajak Penonton untuk Mencintai Diri Sendiri

ERA.id - Rumah produksi Spectrum Film akan merilis film terbaru mereka berjudul Gendut Siapa Takut?!. Film yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Alnira ini mendapuk Marshanda untuk memerankan karakter utamanya, yang bernama Moza Aphrodite.



Film ini bercerita tentang Moza Aphrodite seorang penulis novel romantis yang memiliki tubuh gemuk. Meskipun berbadan gemuk, Moza selalu percaya diri dengan penampilannya dan berkarya sebagai penulis novel terkenal. Film ini akan menyajikan kisah Moza mencintai diri sendiri hingga kisah cintanya dengan Nares (Wafda Saifan), sahabat sekaligus musuhnya sejak kecil.



Dengan mengangkat kisah karakter utama yang bertubuh gemuk, film ini membawa pesan bagi para penonton untuk mencintai diri sendiri. Sang sutradara, Pritagita Arianegara menyampaikan bahwa ia ingin para penonton menyadari betapa berharganya diri sendiri dan bullying pasti akan menjauh dari kehidupan mereka.



"Saya ingin pesan self awareness ya. Agar kita mencintai diri sendiri gitu. Karena dengan kita mencintai diri sendiri, nantinya bullying itu akan pergi sendiri sih. Film ini juga membuat bahagia karena ringan ya," ujar Pritagita, saat konferensi pers di CGV Grand Indonesia, Kamis (15/9/2022).



Sementara itu, Marshanda mengatakan bahwa ia begitu bahagia bisa membintangi film ini. Menurutnya film ini menampilkan kisah yang berbeda dan berbicara tentang body positivity yang selama ini gencar ia bicarakan di media sosial.



"Pas baca skenarionya aku langsung suka karena ceritanya bikin bahagia, anti-mainstream, bicara body positivity dari sudut pandang yang berbeda. Ketika ditawari bermain di film ini aku langsung menyanggupi dan senang jadi bagian film ini," ungkap Marshanda.



Selain Marshanda, film Gendut Siapa Takut?! juga dibintangi oleh Wafda Saifan, Marthino Lio, Jihane Almira, Cut Mini, Tora Sudiro, Dea Panendra, dan Omara Esteghlal. Film ini akan tayang serentak di bioskop pada 22 September 2022 mendatang.