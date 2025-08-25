Pratama Arhan Banjir Dukungan Usai Talak Cerai Azizah Salsha, Netizen: Kenapa Nggak dari Dulu?

ERA.id - Pemain sepak bola, Pratama Arhan, banjir dukungan setelah dikabarkan mengajukan talak cerai terhadap istrinya, Nurul Azizah Rosiade atau Azizah Salsha. Netizen menilai Arhan sudah membuat keputusan tepat dengan menalak Azizah.

Diketahui talak cerai itu diajukan oleh Pratama Arhan ke Pengadilan Agama Tigaraksa, Tangerang, Banten, pada 1 Agustus 2025. Keduanya dijadwalkan menjalani sidang hari ini, Senin (25/8), namun berhalangan hadir.

Sejak berita tentang gugatan talaknya viral dan muncul ke publik, Instagram pemain True Bangkok United ini pun dibanjiri dengan berbagai dukungan dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang menilai keputusan Arhan berpisah sudah tepat.

"Keputusan yg tepat bro, walaupun telat tpi gpp, kamu laki laki hebat,kamu sdh mengambil keputusan yg sangat baik buat kehidupan mu dan org tua mu. Kembalikan s**mp**h pada tempatnya," tulis @ardo_re****

"Udahan ya han kawin kontraknya," ujar @cornucou***

"Komen si zizah d batasiiii fikssss benerannn jadi duda hoooooo selamaatttttt," imbuh @mtsna****

"Alhamdulillah PELET nya lepas," tutur @lani_hary***

"Han, kenapa gk dari dulu han," kata @elsafdi****

"Alhamdulillah tasyakuran 1 Indonesia," ucap @iskndr.1****

Gugatan cerai talak Arhan terhadap Azizah ini terdaftar dengan nomor 4274/Pdt.G/2025/PA.Tgrs, dengan nama Penggugat dan Tergugat yang disamarkan. Namun di sisi lain, pada kolom kuasa hukum Penggugat, muncul nama Singgih Tomi Gumilang, yang merupakan kuasa hukum dari Arhan Pratama.

Dalam hal ini menandakan bahwa gugatan cerai itu bukan diajukan oleh Azizah, tetapi Arhan.

Isu keretakkan rumah tangga Arhan dan Azizah ini sudah ramai diperbincangkan sejak beberapa hari lalu. Arhan terlihat menghapus sejumlah foto kebersamaannya dengan Azizah dari Instagram.

Begitu pula dengan kegiatan Azizah yang juga menuai sorotan publik. Azizah baru-baru ini juga terlihat bersama mantan kekasihnya, Philo Paz.

Belum lagi kemunculan potongan pesan antara Azizah dengan ibunya, yang memperlihatkan permintaan maaf Azizah kepada sang ibunda. Azizah juga sempat dituding selingkuh dengan kekasih Rachel Vennya, Salim Nauderer.

Meski demikian, baik Arhan maupun Azizah belum memberikan pernyataan apapun terkait hal ini.