Dipenuhi Bunga dan Berlian Mentereng, Taylor Swift Resmi Dilamar Travis Kelce

ERA.id - Taylor Swift dan Travis Kelce mengumumkan pertunangan mereka setelah dua tahun menjalin asmara. Taylor memamerkan cincin mewah hasil rancangan Travis sendiri.

Kabar bahagia ini diumumkan langsung oleh pelantun “Lover” itu lewat unggahan Instagram pribadinya. Pada unggahan itu, Taylor menyatakan bahwa ia akan segera menikah dengan Travis.

“Guru bahasa Inggrismu dan guru olahragamu akan menikah,” tulisnya disertai emoji bom.

Mengutip People, Travis Kelce melamar Taylor dengan cincin rancangannya bersama Kindred Lubeck dari Artifex Fine Jewelry. Batu yang berkilau itu berpotongan "Old Mine brilliant cut," yang Taylor pamerkan dalam serangkaian foto yang mengumumkan kabar bahagia tersebut.

Foto pertunangan pertama menampilkan Travis melamar sambil berlutut sementara Taylor dengan penuh kasih sayang meletakkan satu tangan di wajahnya. Foto-foto lainnya memperlihatkan pasangan itu berpelukan dan duduk di bangku di bawah teralis bunga berwarna merah muda dan putih.

Pengumuman pertunangan ini disampaikan mereka dua minggu setelah penyanyi itu duduk untuk wawancara podcast pertamanya di acara “New Heights”, di mana dia juga mengumumkan album ke-12-nya, “The Life of a Showgirl,” yang akan debut pada 3 Oktober.

Kisah cinta pasangan itu dimulai pada Juli 2023 ketika Travis menghadiri Tur Eras Taylor Swift di Stadion Arrowhead, tempat ia bermain sepak bola untuk Kansas City Chiefs. Beberapa minggu setelah menghadiri konser tersebut, Travis mengaku bahwa ia sebenarnya mencoba — dan gagal — untuk bertemu Swift.

Ia juga mengaku "sedikit sakit hati" karena tidak dapat melaksanakan rencananya untuk mengirimkan gelang yang dipersonalisasi dengan nomor teleponnya untuk Taylor.

“Saya tidak sempat memberinya salah satu gelang yang saya buat untuknya," ujarnya dalam podcast New Heights with Jason and Travis Kelce.

Beberapa bulan kemudian, Taylor dan Travis memicu rumor kencan ketika penyanyi “Style” itu muncul secara mengejutkan di pertandingan Chiefs pada September 2023, menonton dari suite sang tight end bersama ibunya, Donna. Ia bahkan tertangkap kamera sedang bersorak saat Travis mencetak touchdown, dan keduanya terlihat berjalan keluar bersama setelah pertandingan.

Sejak saat itu hubungan Taylor dan Travis dimulai hingga akhirnya bertunangan.