Elvy Sukaeshi Reuni Bareng Tokyo Ska Paradise Orchestra di Panggung Synchronize Fest 2025

ERA.id - Synchronize Fest 2025 membawa gebrakan baru dengan menghadirkan kolaborasi luar biasa Elvy Sukaeshi x Tokyo Ska Paradise Orchestra. Penampilan ini menjadi ajang reuni sejak mereka tampil bersama terakhir kali tahun 1996.

Kolaborasi antara Ratu Dangdut Indonesia, Elvy Sukaeshi, dan grup musik ska/jazz asal Jepang, Tokyo Ska Paradise Orchestra (TSPO) ini menjadi kejutan perayaan ke-10 Synchronize Fest. Keduanya akan tampil dalam satu panggung di Synchronize Fest 2025.

"Edisi 2025 adalah puncak selebrasi kehidupan Synchronize Fest, kehidupan menjadi warga wargi dengan dinamikanya. Musik Indonesia pun kian berkembang dalam 10 tahun terakhir, dirayakan di luar dan dalam negeri lebih hebat lagi dibanding masa sebelumnya. Semua dirangkum di Synchronize Fest, yang hadir sebagai tuan rumah," ujar David Karto, Festival Director Synchronize Fest.

Elvy Sukaesih sempat menjadi artis yang cukup populer di negeri Sakura, terutama bagi penggemar musik dangdut di sana. Sejak pertengahan 80-an kiprahnya hadir dalam berbagai pertunjukan, rekaman, bahkan sampul majalah musik terbesar Jepang, Music Magazine. Hal itu menjadi tonggak pencapaian penerimaan musik populer Indonesia di kancah internasional.

Sementara itu, Tokyo Ska Paradise Orchestra (TSPO) adalah kelompok musik ska/jazz senior asal Jepang yang aktif sejak tahun 1988. Berisikan sekumpulan musisi handal yang membuat mereka menjadi yang terdepan di negeri asalnya.

TSPO sempat dua kali mampir ke Jakarta, di tahun 1992 dan 2016, mengawali dan juga merayakan kancah apresiasi musik ska yang membesar di Indonesia dalam rentang waktu tersebut.

Pada Desember 1996, Elvy Sukaesih tampil bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra dalam acara Asia Live Dream: Asia Music Festival di Tokyo, dan disiarkan ke beberapa negara Asia lewat stasiun NHK. Walau hanya berkolaborasi di panggung untuk satu lagu, "Bisik-Bisik Tetangga", hal itu menjadi tanda hubungan panjang Indonesia dengan Jepang yang juga dirayakan dalam dunia musik populer

Dalam perayaan spesial 10 Tahun Synchronize Fest, Elvy Sukaesih dan Tokyo Ska Paradise Orchestra akan tampil kembali dalam satu panggung untuk pertama kalinya sejak 1996 di Jakarta.

Synchronize Fest digelar selama tiga hari mulai dari tanggal 3 hingga 5 Oktober 2025. Gelaran musik tahunan ini diselenggarakan di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta.