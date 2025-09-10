Elvy Sukaesih Siap Suguhkan Penampilan Spesial di Synchronize Fest 2025

ERA.id - Elvy Sukaesih siap meramaikan panggung Synchronize Fest 2025. Elvy akan menyuguhkan penampilan spesial bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra (TSPO).

Ratu dangdut itu mengatakan bahwa ia akan menyiapkan sejumlah lagu spesial yang disukai oleh anak-anak masa kini. Namun Elvy menolak untuk memberi bocoran lagu apa saja yang akan dibawakan di Synchronize Fest 2025.

"Kayaknya emang boleh dibocorin? Enggak boleh. Kita sih lagi ngeliatin anak-anak senengnya lagu apa sih. Soalnya biar mereka enjoy semuanya kayak gitu," kata Elvy Sukaeshi saat ditemui di kawasan Kemang, Rabu (10/9/2025).

Pelantun "Sekuntum Mawar Merah" itu menjelaskan kolaborasi dengan TSPO ini sekaligus menjadi ajang reuni pertama kalinya dalam 29 tahun terakhir. Ia pun sudah menyiapkan kejutan spesial bersama dengan TSPO.

Lalu, kata Elvy, sebelum tampil di atas panggung megah Synchronize Fest 2025, ia akan terlebih dahulu menggelar latihan bersama TSPO. Latihan itu guna menyelaraskan penampilan agar bisa menghibur para penggemar dengan baik.

"Kita nanti sebelumnya ada ketemu juga untuk latihan sama-sama di studio itu ada enam jam. Saya 3 jam, dia (TSPO) 3 jam. Dan dia saya kasih band leader anakku udh mulai dikasih mana yang Ska (TSPO) akan isi," tuturnya.

Selain Elvy Sukaeshi, tahun ini Synchronize Fest turut dimeriahkan oleh penampilan A Tribute to Gusti Irwan Wibowo, Alkateri, Ambon Jazz Rock by Barry Likumahuwa feat. Teddy Adhitya, Matthew Sayersz, Patton Otlivio, Audrey Tapiheru, Andien: Return to Kinanti, Anisa Bahar x Juwita Bahar, Arumtala, Asa Kusumah, Asep Balon, Aura Sumringah, Avhath & Kuntari, Babon dan Barasuara.

Kemudian BATDD, Bernadya, Centil Era: Astrid, Aura Kasih, Citra Scholastika, Shanty, She, Sinta dan Jojo, T2, Duo Maia, Naykilla (Music by Oomleo Berkaraoke), Discus, Diskoria Orchestra, D’masiv, Guruh Gipsy, Hindia, HIVI!, Huru Hara by Preachja, Idgitaf Ngamen Sore-sore, Indra7 feat. Digun, Irama Nusantara, Iron Voltage, JKT48, Kangen Band dan masih banyak lagi.

Synchronize Fest 2025 akan digelar pada 3-5 Oktober 2025 di Gambir Expo Kemayoran Jakarta.