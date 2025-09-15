Nasib di Politik Terombang-ambing, Eko Patrio Lebih Pilih Fokus Bareng Keluarga

ERA.id - Artis sekaligus politisi Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio belum memiliki rencana jangka panjang terkait karier politiknya pasca dinonaktifkan sebagai anggota DPR RI. Eko memilih menyerahkan keputusan itu ke Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

"Urusan itu (politik) saya serahkan ke Partai Politik aja, saya udah nggak urusin lain," ujar Eko Patrio kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Bapak dua anak itu menjelaskan saat ini ia memilih fokus dengan keluarga. Ia tidak memusingkan bagaimana nasibnya di dunia politik pasca dinonaktifkan.

Eko Patrio sendiri tercatat sebagai Sekretaris Jenderal Partai PAN dan juga anggota DPR nonaktif. Ia dinonaktifkan imbas joget-joget seolah menyindir masyarakat dan menuai kemarahan.

"Buat saya yang penting sekarang saya deket sama keluarga aja, saya lillahitaala, saya serahkan semua sebagai anggota dewan atau apa, saya serahkan ke Ketum saya pak Zulkifli Hasan," jelasnya.

Lebih lanjut, Eko Patrio akan fokus kepada mental dan Kesehatan istri dan kedua anaknya pasca penjarahan yang terjadi.

"Saya sekarang ingij lebih memperbaiki psikologis anak dan istri saya. Saya pikir lebih penting, semuanya fokus ke keluarga aja," tegasnya.