Tidak Tertarik dengan Padel, Joe Taslim Lebih Pilih Bulu Tangkis, Kenapa?

ERA.id - Aktor Joe Taslim blak-blakan tidak tertarik dengan olahraga yang saat ini populer, padel. Joe mengaku lebih senang bulutangkis dan tenis yang bisa memacu detak jantungnya.

"Padel itu sangat menjamur, cuman nggak tahu kenapa kalau aku sih nggak kena ya," kata Joe Taslim dalam bincang Kopi Darat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025).

"Karena kalau aku olahraga tuh yang aku cari bukan fun. Iya. Yang aku cari kardio. Yang aku cari aku harus memacu detak jantungku. Jadi, karena di padel itu sangat... mungkin ada kardionya, cuman kan karena harus double-double kan. Bagi-bagi itunya kan jadi nggak begitu banyak lari," sambungnya.

Pemain film Mortal Kombat 2 ini lantas memilih untuk olahraga badminton yang bisa memacu detak jantungnya. Apalagi Joe akan bermain di kelas single yang membutuhkan banyak energi di setiap gerakannya.

"Kalau badminton aku main single kan. Jadi kalau single tuh aku emang minta partner mainku, kasih aku bola yang paling susah. Biar badanku gerak dan detak jantungku naik," jelasnya.

Joe yang juga mantan atlet judo ini pun mengaku detak jantungnya harus terpacu di angka 170 ke atas. Kondisi ini pun diakuinya membuat ia kelelahan sekaligus lega lantaran bisa terbebas dari rasa stres.

"Selesai itu (olahraga), clear gitu. Kayak pikiran kita tuh di-clear. Berpikir lebih jernih, masalah yang harusnya besar jadi kecil gitu. Yang harusnya ada stres tentang sesuatu jadi lebih ringan, karena emang badan kita ini luar biasa gitu," pungkasnya.