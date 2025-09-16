Punya Bekal Bintangi Iklan Lucu, Joe Taslim Tertantang Main Film Komedi: Aku Juga Bisa Konyol

ERA.id - Joe Taslim mengungkap keinginan untuk bisa bermain film dengan genre komedi. Genre itu ia pilih lantaran lebih sering memainkan film aksi yang penuh darah.

Aktor 44 tahun ini mengatakan bahwa genre komedi merupakan salah satu favoritnya. Namun ia belum pernah mendapat tawaran itu karena stereotip peran berlumuran darah di film-film sebelumnya.

"Hollywood tapi komedi genrenya. Pastinya maulah. Karena komedi itu sesuatu yang aku suka banget ya. Enggak tahu, mungkin karena cukup stereotip karena film aku rata-rata berlumuran darah, orang ngelihat bahwa mungkin dia sangat keras," kata Joe Taslim di acara Kopi Darat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (16/9/2025).

Meski demikian, ia merasa beruntung bisa mendapat tawaran beberapa iklan dengan konsep komedi. Tawaran itu sekaligus membuktikan bahwa dirinya bisa memantik tawa untuk para penonton.

"Untungnya ada beberapa iklan yang aku perankan sangat mencuci stereotip itu. Aku bisa juga konyol dan kadang-kadang lucu bisa gitu kan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Joe Taslim menekankan ia sangat terbuka dengan tawaran film dengan genre komedi di masa depan. Ia berharap tawaran itu bisa datang dari industri Hollywood.

"Jadi ke depannya kalau di Hollywood ada skrip komedi, pastinya tantangan lah. Karena aku suka komedi," pungkasnya.

Joe Taslim diketahui membintangi dua film terbaru Hollywood yakni The Furious dan Mortal Kombat 2. The Furious adalah film thriller aksi bela diri Asia yang disutradarai oleh Tanigaki Kenji yang baru saja tayang perdana di Toronto International Film Festival (TIFF) pada 6 September 2025, sementara Mortal Kombat 2 karya sutradara Simon McQuoid dijadwalkan rilis global pada 15 Mei 2026.