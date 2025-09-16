Joe Taslim Blak-blakan Soal Tertarik Main Film Bollywood, Siap Belajar Joget

ERA.id - Joe Taslim mengungkap bahwa ia tertarik terjun ke industri Bollywood setelah berhasil menaklukan film-film Hollywood. Ia bahkan tertarik untuk belajar menari demi bisa masuk ke industri film Bollywood.

Pernyataan itu disampaikan oleh Joe Taslim dalam acara Kopi Darat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (16/9). Joe yang semula bercerita tentang perjalanan kariernya di industri hiburan ditanyai tentang hal yang belum pernah ia lakukan sebelumnya.

"Ada satu yang belum, Bollywood. Belajar joget. Habis berantem, dia joget," ujar Joe Taslim.

Lalu, kata Joe Taslim, ia tidak menutup kemungkinan adanya tawaran untuk bermain di film Bollywood. Namun ia masih belum terbayang peran apa yang akan didapatkan untuk film Bollywood.

"Bisa (main di Bollywood). Kalau tawaran sih kayaknya ada-ada aja gitu. Cuma memang mikir ya, ibaratnya sama siapa, proyeknya apa, dan jogetnya banyak enggak. Jangan bilang enggak pernah, karena mungkin siapa tahu ya. Sama Shah Rukh Khan," tuturnya.

Lebih lanjut, Joe Taslim mengungkap bahwa ia lebih nyaman berkarier di Indonesia meski sudah melebarkan sayap di industri Hollywood hingga Asia, salah satunya Hong Kong.

"Pengalaman pastinya banyak belajar. Syuting di luar negeri itu kita banyak belajar. Syuting di Korea juga banyak belajar, syuting di Afrika juga banyak belajar, Australia, UK, segala macam belajar banyak. Tapi tetap syuting yang paling indah di negara sendiri," pungkasnya.

Joe Taslim diketahui akan membintangi dua film Hollywood yakni The Furious dan Mortal Kombat 2. The Furious adalah film thriller aksi bela diri Asia yang disutradarai oleh Tanigaki Kenji yang baru saja tayang perdana di Toronto International Film Festival (TIFF) pada 6 September 2025, sementara Mortal Kombat 2 karya sutradara Simon McQuoid dijadwalkan rilis global pada 15 Mei 2026.