Dibintangi Vino G Bastian hingga Anya Geraldine, Shutter Siap Hantui Bioskop di Momen Halloween

ERA.id - Falcon Pictures secara resmi merilis poster dan trailer film horor terbarunya berjudul Shutter. Film remake dari horor legendaris asal Thailand ini akan dibintangi oleh Vino G Bastian hingga Anya Geraldine.

"Shutter adalah salah satu film horor terbaik dari Asia yang memiliki reputasi besar. Falcon Pictures merasa terhormat bisa mengadaptasi cerita ini ke dalam versi Indonesia. Kami ingin menghadirkan karya yang tidak hanya menegangkan, tapi juga memberikan makna yang lebih dalam bagi penonton," ujar Frederica, Produser Falcon Pictures.

Untuk versi Indonesia, Falcon Pictures menggandeng sutradara peraih berbagai penghargaan bergengsi, Herwin Novianto, dengan mengangkat budaya lokal yang dekat dengan masyarakat Indonesia.

"Bagi saya, Shutter bukan sekadar kisah hantu. Ini tentang bagaimana rahasia masa lalu bisa menjadi beban yang menghantui, bahkan saat kita mencoba melupakannya. Saya ingin penonton merasakan ketegangan sekaligus dilema emosional yang dialami tokoh-tokohnya," tutur Herwin.

Mengusung perpaduan horor psikologis dan teror supranatural, Shutter bercerita tentang Darwin (Vino G. Bastian), seorang fotografer yang hidupnya berubah drastis setelah kecelakaan mobil bersama kekasihnya, Pia (Anya Geraldine). Dalam peristiwa itu, mereka menabrak seorang wanita misterius.

Sejak kejadian tersebut, Darwin mulai dihantui bayangan mengerikan yang muncul di setiap hasil fotonya. Sosok perempuan asing itu perlahan masuk ke dalam kehidupan mereka, membawa teror yang semakin nyata. Pia kemudian berusaha menyelidiki identitas perempuan tersebut, hingga membuka tabir masa lalu kelam yang selama ini disembunyikan Darwin.

Penelusuran ini tak hanya menguak rahasia gelap, tapi juga menyeret mereka pada konsekuensi mengerikan dari kesalahan masa lalu. Selain menampilkan ketegangan horor, Shutter juga menyuguhkan konflik emosional dan moral dari karakter utamanya, membuat film ini berbeda dari sekadar film horor biasa.

"Senang bisa terlibat dalam project film ini, dan berperan di film ini, saya harus menggali emosi yang dalam, sekaligus menghadapi adegan horor yang cukup intens. Saya berharap penonton bisa menikmati remake film shutter ini, dan merasakan ketegangan yang dihadirkan dalam film ini," kata Vino.

Falcon Pictures optimistis Shutter akan memberikan pengalaman sinematik horor yang tak terlupakan, sekaligus memperkenalkan kembali kisah legendaris ini kepada generasi baru penonton Indonesia.

Shutter akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 30 Oktober 2025, bertepatan dengan momen Halloween, siap memberikan sensasi horor yang mencekam.