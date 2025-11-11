Perjalanan Cinta Erika Carlina dan DJ Bravy, Sempat Ditolak Berujung Selingkuh

ERA.id - Kabar pasangan Erika Carlina dan Bravyson Vconk, dikenal sebagai Dj Bravy, berakhir setelah viral momen lamaran mereka yang romantis di panggung Synchronize Fest 2025.

Kisah cinta mereka bermula dari Erika sering menonton siaran langsung Bravy dan memberinya 'saweran'. Kemudian Bravy memberanikan diri mengirim pesan mengajak bertemu pertama kali ke kelab malam yang berujung penolakan. Saat itu, Erika menolak dengan alasan tidak bisa minum.

Meski mengalami penolakan, mereka pun bertemu melalui jaringan pertemanan. Menurut Barvy, pasangan yang obrolannya nyambung susah ditemui tapi dia berhasil menemukannya di Erika.

Bravy sempat tidak percaya Erika hamil

Saat hubungan mereka sudah semakin dekat, tiba-tiba Erika mengumumkan bahwa dirinya sedang hamil. Bravy tidak percaya karena perut Erika tidak terlihat hamil, saat itu usia kandungannya 4 bulan. Bravy juga mengetahui siapa ayah biologis anak tersebut.

Pengakuan mendadak Erika memantapkan niat Dj Bravy menjalin hubungan serius dengannya, yaitu ke jenjang pernikahan. Keduanya go public menjadi sepasang kekasih pada Juni 2025.

Bravy membuktikan cintanya serius dan tulus sekali. Ia rela membatalkan jadwal manggungnya demi menemani Erika melahirkan anak lelaki pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Bravy melamar Erika di Synchronize Fest 2025

Setelah menjalin hubungan sekitar 5 bulan, Bravy melamar Erika di depan ribuan penonton acara Synchronize Fest 2025 yang diadakan di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada Minggu, 5 November 2025. Momen manis itu diawali Bravy berlutut, mengeluarkan cincin, dan melamar sambil menambahkan siap menjadi Ayah sambung untuk Andrew. Erika terkejut sekaligus tersenyum langsung menerima lamaran.

Hanya berselang sebulan dari lamaran, awal November 2025 muncul kabar miris dari hubungan mereka. Dj Bravy melalui siaran langsung mengonfirmasi putus dari Erika pada 1 November 2025. Ia mengaku berselingkuh dan membenarkan isi DM mesra dengan perempuan lain yang pernah tersebar di akun instagram gosip ternama.

Isi percakapan di media sosial yang tersebar menyebutkan wanita selingkuhan Bravy diduga bernama Lintang.

Sebelum mengakhiri hubungan, keduanya sempat terlibat pertengkaran besar pada 22 Oktober 2025. Bravy mencoba memperbaiki keadaan sambil meminta maaf tetapi tak berhasil.

Mereka akhirnya sepakat berpisah baik-baik. Erika memberi izin Bravy menganggap Andrew sebagai anaknya juga.

Kabar kandasnya hubungan sebelum mengikat tali pernikahan ini membuat netizen terkejut, karena Bravy dikenal gentleman selama bersama Erika, ternyata diam-diam berselingkuh selama menjalin kasih dengan Erika.