Cerita Sara Fajira Kesurupan Saat Syuting hingga Sulit Pakai Logat Betawi di Maju Serem Mundur Horror

ERA.id - Sara Fajira mengaku mengalami kesulitan saat memainkan peran Mumun. Kesulitan itu dialami Sara lantaran ia harus memakai logat Betawi.

Berperan sebagai sahabat Tiara (Carissa Perusset), Sara Fajira blak-blakan bahwa ia mengalami kesulitan saat harus berdialog dengan menggunakan bahasa Betawi. Hal ini lantaran Sara lahir dan besar di Surabaya, Jawa Timur, yang memiliki logat medok.

"Mungkin challenge dari aku tuh, karena aku Jawa banget ya, dari Surabaya, terus harus Betawi tuh sangat-sangat challenging," ujar Sara Fajira saat ditemui di kawasan Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

Selain kesulitan dalam bahasa, Sara juga mengungkap bahwa ia sempat mengalami kerasukan selama proses syuting. Kerasukan itu terjadi saat Sara sedang di make up menyerupai kuntilanak.

"Tiba-tiba nangis aja, tiba-tiba malah curhat sama suami ku. Iya (kerasukan) lagi make up karakter kuntilanak itu," jelasnya.

Untungnya saat mengalami kerasukan, ia berada di dekat suaminya yang juga bisa membantu melepas makhluk halus yang merasuki tubuhnya. Ia pun bersyukur tidak terlalu jauh dan dalam saat kerasukan makhluk halus.

"Ya Alhamdulillah sama suamiku juga kayak dibantuin, malah diajakin ngonbrol dan setau ku bahasa yang dipake sama penunggunya tuh bahasa Jawa," imbuhnya.

Maju Seram Mundur Horor dibintangi oleh jajaran komedian seperti Mael Lee, Dodit Mulyanto, Daffa Ariq, Yewen, Carissa Perusset, hingga Sara Fajira. Film ini dijadwalkan tayang pada 23 Oktober 2025.