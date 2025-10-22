Rumah Tangga Raisa-Hamish Daud Diisukan Retak dan di Ambang Perceraian

ERA.id - Kabar mengejutkan datang dari pasangan Raisa dan Hamish Daud. Rumah tangga keduanya diduga retak hingga muncul isu perceraian.

Desas-desus itu muncul dari unggahan Instagram akun gosip @dunianeti. Akun itu membagikan foto pernikahan Raisa dan Hamish dengan latar lagu “Usai Disini”.

Tidak berhenti sampai di situ saja, akun TikTok @whoami juga membagikan potongan-potongan video kebersamaan Raisa dan Hamish Daud. Di antara potongan video itu, akun tersebut menuliskan “Raisa & Hamish Duad, END?!”

Sementara pada keterangannya, akun tersebut juga mengungkap unggahan anniversary yang pernah dibagikan Raisa menghilang di media sosial mereka. Raisa hanya menyisakan momen bersama Hamish untuk konten kerjasama dengan brand saja.

“Postingan anniversary mereka juga udh gaada,” tulis akun tersebut.

Sejak isu ini muncul, akun Instagram Raisa pun langsung diserbu oleh netizen. Banyak yang meminta ibu satu anak itu untuk berbicara tentang kebenaran dari isu tersebut. Tetapi di sisi lain, akun Instagram Hamish Daud justru membatasi kolom komentar.

“Jin dasim tahun ini bener2 sedang mencari target,” tulis @rettaminarni**

“Kalo bener alhamdulillah, you deserve better sis. Happy-happy dan kuat selalu yaaah my queen,” ujar @blush**

“BENER GASI?” kata @aelliy**

“Ini serius gaa sihh? Beneran divorce ka?” komentar @stefan**

Raisa diketahui menikah dengan Hamish Daud pada 3 September 2025. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Zalina Raine Wyllie.

Selama pernikahan, rumah tangga mereka juga sempat diterpa isu kurang menyenangkan yang menyeret Hamish Daud. Hamish disebut menyelewengkan dana perusahaan hingga melecehkan karyawannya sendiri.

Isu itu sempat panas dan membuat Hamish bergerak melaporkan ke pihak berwajib atas tuduhan fitnah tersebut.

Hingga berita ini dibuat belum ada klarifikasi dari Raisa maupun Hamish Daud.