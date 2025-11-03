Soal Isu Ketiga di Rumah Tangga, Raisa Bilang Begini

ERA.id - Raisa buka suara terkait isu orang ketiga di dalam rumah tangganya dengan Hamish Daud. Raisa meminta agar tidak menyebar spekulasi tidak berdasar terkait rumah tangganya.

Melalui kuasa hukumnya, Putra Lubis, Raisa meminta publik untuk tidak berspekulasi maupun menyebarkan kabar yang belum terbukti kebenarannya. Dalam keterangannya usai sidang perdana perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (3/11/2025), Putra menegaskan bahwa segala rumor yang beredar di media sosial tidak memiliki dasar yang valid.

"Untuk saat ini segala rumor atau mungkin ada postingan-postingan, spekulasi-spekulasi terhadap kondisi rumah tangga itu selama sumbernya tidak valid ya itu tidak benar," ujar Putra.

Ia juga menegaskan bahwa baik Raisa maupun Hamish belum berencana memberikan klarifikasi tambahan mengenai isu tersebut. Menurutnya, surat terbuka yang pernah disampaikan sebelumnya sudah mewakili sikap kedua belah pihak.

"Saat ini memang tidak ada juga keinginannya dari para pihak untuk bisa mengungkapkan atau memberikan pernyataan, karena dari pernyataan terakhir, surat terbuka itu sudah cukup," lanjutnya.

Ketika ditanya apakah sikap diam keduanya justru membuat isu semakin bias, Putra menjawab tegas bahwa tidak semua kabar harus ditanggapi.

"Selama memang tidak ada hal yang perlu diklarifikasin, ya itu berarti tidak benar," tegasnya.

Sidang perdana perceraian Raisa dan Hamish digelar tanpa kehadiran keduanya dan hanya diwakili oleh kuasa hukum Raisa. Hingga kini, alasan pasti perpisahan pasangan yang menikah pada 2017 itu belum diungkap ke publik.

Baik Raisa maupun Hamish memilih untuk tetap bungkam dan menyerahkan seluruh proses kepada pengadilan. Di tengah ramainya spekulasi publik, pihak kuasa hukum Raisa berharap masyarakat dapat menghormati privasi keduanya dan menunggu informasi yang valid.