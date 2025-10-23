Bukan Isapan Jempol, Kemarin Raisa Sudah Ajukan Gugatan Cerai ke Hamish

ERA.id - Penyanyi Raisa resmi menggugat cerai Hamis Daud ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan itu diajukan Raisa pada 22 Oktober 2025.

Gugatan itu diajukan oleh pelantun "Usai Di Sini" melalui kuasa hukumnya secara e-court ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 22 Oktober 2025. Gugatan ini dibenarkan oleh humas PA Jakarta Selatan, Abid M H.

"Yang nama (Raisa) yang tadi saudara sebut itu, saya tidak sebut namanya, memang itu sudah ada. Ada, masuk daftarnya itu tanggal 22 kemarin ya," kata humas PA Jakarta Selatan Abid M H, Kamis (24/10/2025).

Abid menjelaskan sidang perdana gugatan cerai Raisa dan Hamish Daud akan digelar pada 3 November 2025. "Sidang pertama nanti itu tanggal 3 November 2025," jelas Abid.

Diketahui rumah tangga Raisa dan Hamish Daud diterpa isu kurang menyenangkan sejak beberapa waktu lalu. Dugaan ini muncul setelah foto ucapan hari jadi pernikahan mereka hilang dari Instagram.

Beragam spekulasi pun muncul hingga nama Raisa menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Raisa dan Hamish Daud tercatat menikah pada pada 3 September 2025. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Zalina Raine Wyllie.